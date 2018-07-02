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В Латвии необходимо создать единый регистр доноров половых клеток, иначе в будущем молодежь будет приходиться друг другу полубратьями и полусестрами. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила гинеколог, врач-репродуктолог, специалист по родовспоможению Виолета Фодина.

"Учитывая сам процесс донорства, женщина не может сдавать свои яйцеклетки постоянно и везде. Это невозможно. Сама стимуляция занимает около 10 дней. Это тот период, в который необходимо принимать лекарства, чтобы вырастить большее количество яйцеклеток. После чего уже следует забор яйцеклеток и восстановление. На реабилитацию организму женщины требуется 10 дней, до следующих месячных. Более того, этим пациенткам рекомендуется даже в ближайшие 3 месяца не планировать собственную беременность, не говоря уже о повторной стимуляции", - рассказала репродуктолог.

Она отметила, что общая база данных может быть связана со здоровьем нации.

"Единый регистр доноров необходим. Это инструмент не для слежки, а для упорядочения определенных моментов. Сейчас в клиниках специалисты занимаются регулированием донорских материалов. Но Латвия ведь маленькая страна… Есть обеспокоенность, что будущее поколение может встретиться на улице, оказавшись друг другу полубратом или полусестрой. Чтобы избежать такой ситуации и обеспечить здоровье нации, необходимо создать общую базу доноров", - отметила Фодина.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток. Минздрав указывает, что в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, бесплодие является серьезной медицинской и социальной проблемой. В Латвии ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается примерно 200-300 детей.