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В Рижском замке сегодня состоялась совместная пресс-конференция президента Латвии Раймонда Вейониса и главы Польши Анджея Дуды, который прибыл в Ригу с официальным визитом.

В ходе общения с журналистами Вейонис заявил, что как Латвия, так и Польша выступают против реализации проекта "Северный поток-2" в нынешнем виде, то есть - строительства газопровода из России в Германию через Балтийское море. По словам Вейониса, это приведет к зависимости региона от одного источника энергии.

"В ходе нашей встречи мы поговорили о проектах региональной инфраструктуры, в том числе Rail Baltica, а также, конечно же, коснулись вопросов энергетики в наших регионах. Латвия и Польша занимают единую позицию по проекту "Северный поток-2". Этот газопровод, с нашей точки зрения, приведет к зависимости Европы от одного источника, он противоречит энергетическим принципам Евросоюза. Мы считаем, что ЕС надо глубже погрузиться в обсуждение вопросов, связанных с "Северным потоком-2", чтобы среди стран-членов было единое мнение по этому проекту", - сказал Вейонис.

Президенты Латвии и Польши также раскритиковали европейскую политику распределения финансирования между странами-членами. По словам Вейониса, латвийские и польские фермеры должны получать больше средств, чтобы конкурировать с коллегами из других стран.

"Особое внимание в нашем разговоре мы уделили двум политическим вопросам — это фонд Кохезии и сельское хозяйство. Ознакомившись с предложениями Еврокомиссии по этим пунктам, мы с ними не согласились. Решения Еврокомиссии предполагают уменьшение фондов Кохезии, и это явно приведет к тому, что мы значительно отстанем от среднего уровня жизни в Европе. В то же время для нас важно, чтобы в сельском хозяйстве была равная конкуренция, для этого финансирование фермеров должно быть равноправным. То, что Евросоюз предлагает Латвии до 2027 года, составляет лишь 77% от среднего финансирования по ЕС. В связи с этим Латвия и Польша выступает за то, чтобы финансовая помощь нашим фермерам была увеличена", - сказал Вейонис.

Анджей Дуда пробудет в Латвии до 28 июня, завтра он посетит Адажскую военную базу и встретится с военнослужащими польского контингента, а завершится визит польского президента в Даугавпилсе.