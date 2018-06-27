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Телевизионный диктор Юрий Кушпело играет роль в новом театральном проекте «Танго «Эспланада». Фото - Наталья Коргина.

ПОДРОБНОСТИ о спектакле по ссылке ЗДЕСЬ

Премьера спектакля - 24 августа во Дворце культуры ВЭФ.

Юрий Кушпело – человек, который вхож в каждую семью, где смотрят телевизионные каналы на русском языке. ( У телеведущих есть даже такой термин - “меня пустили в дом”). Много лет он является лицом Первого Балтийского канала.

По професии Юрий Кушпело телеведущий, а по образованию – драматический актер. У него два театральных образования. Днём своего профессионального рождения артист Кушпело считает 8 марта - в этот день он получил в Саратовском театральном училище красный диплом с автографом Владимира Этуша. В Латвийской консерватории он учился у Адольфа Шапиро, а потом был приглашен в знаменитый рижский ТЮЗ.

В роли доктора Дорна в "Чайке".

По своей первой профессии артист Кушпело скучает, и с удовольствием принимает участие в театральных проектах . Из последних работ критики особо отметили его роль в «Чайке» в Даугавпилсском театре. Его доктор Дорн был безукоризненно убедителен.

Спектакль «Танго «Эспланада» для Юрия Кушпело – возможность очередного творческого эксперимента.

Автор пьесы – Александр ЭТМАН, бывший рижанин, журналист легендарной «Молодежки», c конца 80-х живущий в Америке. Пьесу он посвятил Риге. Это невероятно трогательная и смешная история любви. Сюжет непосредственно связан с Ригой, и неслучайно в названии звучит слово «Эспланада». Это наша рижская Эспланада.

Действие пьесы "Танго Эспланада. Рижская мелодия" происходит в наши дни. Главные герои – бывшие супруги-рижане, неожиданно встречающиеся в Америке. Любовная интрига скрывает тайну, которая будет раскрыта только в самом финале. Создатели спектакля обещают, что финал будет абсолютно невероятным и непредсказуемым.

Главные роли сыграют Татьяна ЧЕРКОВСКАЯ и Андрей ГАРКАВИ – создатели арт-платформы Stadia, известной своей яркой постановкой пьесы «Она в отсутствие любви и смерти». В спектакле также играет Юлия ЖЛУКТО, которую зрители Рижского русского театра помнят по спектаклю "Отелло" в постановке Романа Козака c хореографией Аллы Сигаловой. Юлия Жлукто – обладательница главной национальной театральной награды "Ночь лицедеев" - за работу в спектакле "Сотворившая чудо".

В проекте заняты и молодые актеры, участники арт-платформы STADIA.

БИЛЕТЫ по ссылке ЗДЕСЬ