Виторган о президентских амбициях Собчак: она все делает искренне (12)
Российскому политику и телеведущей Ксении Собчак небезразлична судьба России, поэтому ее участие в выборах президента РФ было абсолютно искренним. При этом во всех ее начинаниях активно поддерживает супруг Максим Виторган, об этом в эфире радио Baltkom сказал актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган.
"Такова семья наших детей. Они не могут пребывать в безразличии. Я не настаиваю на том, что только они правы. И папа, и мама очень активны политически. Они делают это абсолютно искренне. Нам очень приятно, что они рядом с нами. Мы стараемся общаться как можно чаще, но занятость огромная. У ребят замечательный сын – Платон. Они замечательные родители", - сказал Эммануил Виторган.
Напомним, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, 1,68% голосов избирателей. Таким образом, Собчак заняла четвертое место.
Победу на выборах одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Он был переизбран на новый срок. В Латвии за Путина проголосовали 20 тыс. живущих в стране россиян.
Мало того, она совершенно отвратительна, как внешне, так и внутри своей некчёмной душонке. Фу...
И была бы у тебя невестка президентом России. )))
Хорошо, что разучился. А то бы бедная Россия!
Она, конечно, искренняя. Идиоты всегда искренни! А идиотизм с экрана еще и заразителен.
Вот и набрала аж 1, 64....!