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Российскому политику и телеведущей Ксении Собчак небезразлична судьба России, поэтому ее участие в выборах президента РФ было абсолютно искренним. При этом во всех ее начинаниях активно поддерживает супруг Максим Виторган, об этом в эфире радио Baltkom сказал актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган.

"Такова семья наших детей. Они не могут пребывать в безразличии. Я не настаиваю на том, что только они правы. И папа, и мама очень активны политически. Они делают это абсолютно искренне. Нам очень приятно, что они рядом с нами. Мы стараемся общаться как можно чаще, но занятость огромная. У ребят замечательный сын – Платон. Они замечательные родители", - сказал Эммануил Виторган.

Напомним, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, 1,68% голосов избирателей. Таким образом, Собчак заняла четвертое место.

Победу на выборах одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Он был переизбран на новый срок. В Латвии за Путина проголосовали 20 тыс. живущих в стране россиян.