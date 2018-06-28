Виторган о президентских амбициях Собчак: она все делает искренне (12)

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Эксклюзив | 28 июня 2018 года, 09:39

Российскому политику и телеведущей Ксении Собчак небезразлична судьба России, поэтому ее участие в выборах президента РФ было абсолютно искренним. При этом во всех ее начинаниях активно поддерживает супруг Максим Виторган, об этом в эфире радио Baltkom сказал актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган.

"Такова семья наших детей. Они не могут пребывать в безразличии. Я не настаиваю на том, что только они правы. И папа, и мама очень активны политически. Они делают это абсолютно искренне. Нам очень приятно, что они рядом с нами. Мы стараемся общаться как можно чаще, но занятость огромная. У ребят замечательный сын – Платон. Они замечательные родители", - сказал Эммануил Виторган.

Напомним, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, 1,68% голосов избирателей. Таким образом, Собчак заняла четвертое место.

Победу на выборах одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Он был переизбран на новый срок. В Латвии за Путина проголосовали 20 тыс. живущих в стране россиян.

Комментарии 12
Да уж.2 часа назад
Ну что он несет...?? В маразме уже. При чём здесь Собчак и дума о России. Эта дама давно перестала восприниматься серьёзно.
Мало того, она совершенно отвратительна, как внешне, так и внутри своей некчёмной душонке. Фу...
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Светлана2 часа назад
"А что ж ты, колдануть не мог?" - как в "Чародеях"?
И была бы у тебя невестка президентом России. )))
Хорошо, что разучился. А то бы бедная Россия!
Она, конечно, искренняя. Идиоты всегда искренни! А идиотизм с экрана еще и заразителен.
Вот и набрала аж 1, 64....!
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Ю3 часа назад
Понимаю, за мамой Ксении как за каменной стеной.
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