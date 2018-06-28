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Представители латышского общества, активно высказывающие свою гражданскую позицию в соцсетях, в предвыборное время должны перейти на русский язык, чтобы донести свое мнение до русскоязычного электората.

В этом уверена политолог Изле Островская, которая считает, что публикации на латышском языке не доходят до адресата.

"Пока вы не будете публиковать свои мысли также на русском языке, вся возня в социальных сетях будет абсолютно пустой — таким своеобразным ананизмом. Так как ключевым для всех является электорат "Согласия", который даже не знает, что есть и критическое мнение о деятельности партии", - пишет Островска в соцсети Twitter.

По словам политолога, переубедить электорат "Согласия" в чем-то невозможно, но они должны знать, что у латышей на все имеется свое мнение, начиная с работы правительства Латвии, заканчивая празднованием 9 мая.

Kamēr nepublicēsiet savas domas arī krieviski, tikmēr visa ņemšanās sociālajos tīklos ir pilnīgi tukšgaitā - tāds savdabīga onānisms. Jo atslēga visam ir S elektorāts, kurš nemaz nezina, ka ir arī kritisks viedoklis par Saskaņas darbību. — Ilze Ostrovska (@io7246) June 28, 2018

Публицист Рита Эва Нашениеце считает такой подход допустимым, но признается, что не только не знает, как писать на русском, но и компьютер для этого не подготовлен.

"Я ничего плохого не имею ввиду, но, если бы мои записи кто-то корректно переводил, а кроме того на моем компьютере нет кириллицы", - написала Нашениеце.

Пользователь под ником Бумбулс согласен с Островской, но предлагает пойти еще дальше и желающим попасть в Сейм советует переманивать русскоязычный электорат, отправляясь в традиционные места его проживания.

"Будет еще лучше, если латышские партии спустятся со своих вершин в Болдераю/Даугавгриву и в другие так называемые русские районы, где могли бы организовать какие-либо мероприятия. "Согласие" это делает регулярно и собирает своих фанатов. Не надо декларировать со сцены — достаточно с сердечными поздравлениями", - написал пользователь.