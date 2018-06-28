Политолог советует латышам в соцсетях перейти на русский (17)

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Эксклюзив | 28 июня 2018 года, 18:31

Представители латышского общества, активно высказывающие свою гражданскую позицию в соцсетях, в предвыборное время должны перейти на русский язык, чтобы донести свое мнение до русскоязычного электората.

В этом уверена политолог Изле Островская, которая считает, что публикации на латышском языке не доходят до адресата.

"Пока вы не будете публиковать свои мысли также на русском языке, вся возня в социальных сетях будет абсолютно пустой — таким своеобразным ананизмом. Так как ключевым для всех является электорат "Согласия", который даже не знает, что есть и критическое мнение о деятельности партии", - пишет Островска в соцсети Twitter.

По словам политолога, переубедить электорат "Согласия" в чем-то невозможно, но они должны знать, что у латышей на все имеется свое мнение, начиная с работы правительства Латвии, заканчивая празднованием 9 мая.

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Публицист Рита Эва Нашениеце считает такой подход допустимым, но признается, что не только не знает, как писать на русском, но и компьютер для этого не подготовлен.

"Я ничего плохого не имею ввиду, но, если бы мои записи кто-то корректно переводил, а кроме того на моем компьютере нет кириллицы", - написала Нашениеце.

Пользователь под ником Бумбулс согласен с Островской, но предлагает пойти еще дальше и желающим попасть в Сейм советует переманивать русскоязычный электорат, отправляясь в традиционные места его проживания.

"Будет еще лучше, если латышские партии спустятся со своих вершин в Болдераю/Даугавгриву и в другие так называемые русские районы, где могли бы организовать какие-либо мероприятия. "Согласие" это делает регулярно и собирает своих фанатов. Не надо декларировать со сцены — достаточно с сердечными поздравлениями", - написал пользователь.

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Комментарии 17
12345650 минут назад
Вы можете на каких угодно языках писать,народ уже давно определился за кого голосовать!Те кто голосует за РОЛ,либо Согласие,в жизни не когда не будут голосовать,за латышские партии!Вы можете какие угодно давать обещания,обещать сладкую жизнь,и тому подобное,вам верить себя не уважать! Народ уже давно сам определился,за кого он будет голосовать на выборах,верить пустым обещаниям правящих, себя не уважать! Тем более после школьной реформы!
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Взаимно38 минут назад
Слишком много чести,русским,по латышски с нацистами общаться!)
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Кто-то вас просит?39 минут назад
Лучше продолжайте заниматься "своеобразным анонизмом"!)))
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