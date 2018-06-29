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Карикатурист Гатис Шлюка, публикующий свои произведения на актуальные темы на страницах газеты Latvijas Avīze, решил на этот раз изобразить кризисную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительной засухи.

На снимке изображено поле, которое инспектирует премьер Латвии в сопровождении сельскохозяйственника. На жалобу крестьянина, что из-за отсутствия дождей урожай капусты загублен, премьер отвечает, что на бюджетную "капусту" ("капуста" на жаргоне обозначает деньги) бизнесмены могут не рассчитывать.

Напомним, Совет по управлению кризисами постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.

Такой статус не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи. Но, он позволит сельхозпредприятиям избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.

Как сообщил ранее премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.