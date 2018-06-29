Засуха глазами карикатуриста: крестьянам бюджетной "капусты" не видать!
Карикатурист Гатис Шлюка, публикующий свои произведения на актуальные темы на страницах газеты Latvijas Avīze, решил на этот раз изобразить кризисную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительной засухи.
На снимке изображено поле, которое инспектирует премьер Латвии в сопровождении сельскохозяйственника. На жалобу крестьянина, что из-за отсутствия дождей урожай капусты загублен, премьер отвечает, что на бюджетную "капусту" ("капуста" на жаргоне обозначает деньги) бизнесмены могут не рассчитывать.
Напомним, Совет по управлению кризисами постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Такой статус не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи. Но, он позволит сельхозпредприятиям избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.
Как сообщил ранее премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.
Krīzes vadības padome lēma, ka saistībā ar sausumu nav izsludināma ārkārtas situācija - tā vietā to noteiks kā valsts mēroga dabas katastrofu. Šādas situācijas izsludināšana valstī nenozīmē sausuma dēļ radušos zaudējumu kompensāciju lauksaimniekiem. @LA_lv pic.twitter.com/xHNbFmhQeD— Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) June 28, 2018