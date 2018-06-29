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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в Олайне, возгорание зафиксировано в районе, где расположены склады с химическими веществами, сообщили радио Baltkom очевидцы. Эту информацию подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Как сообщила порталу Mixnews представительница ГПСС Агрита Витола, в Олайне на территории сервиса отходов "BAO", на улице Целтниеку, возник пожар повышенной опасности. На месте работают 34 пожарных расчета, которые прибыли из Риги, Елгавы и местные бригады из Олайне. Никаких распоряжений, как вести себя населению, пока не поступало. В целях предосторожности рекомендовано закрыть окна.

На фото и видео, которые были переданы в распоряжение mixnews.lv видно, что огнем охвачена большая площадь. Пользователи соцсетей пишут, что стоит столб огня с 5 этаж. Некоторые очевидцы пишут, что вновь горит Biolars.

"Пожар в Олайне на ул.Целтниеку, это район двух крупных химических предприятий Биолар и Олайнфарм. Не хочется наводить панику, но информации никакой нет, позвонил в Олайнскую полицию они ничего не знают или делают вид , что не знают. На всякий случай лучше закрыть окно", - рассказал радио Baltkom очевидец Андрей Толмачев.

Пользователи Twitter также стали публиковать информацию о пожаре.

В частности, пользовательница Twitter Индра Балтмане пишет, что в Олайне пожар на заводской территории предприятия "BAO" (сервис опасных отходов). Дым распространяется в сторону Яунолайне, в сторону Риги.

"Слышны взрывы (уже примерно 45 минут), черный, густой дым идет в сторону Яунолайне", - пишет пользовательница.

Olainē rūpniecības zonā deg "BAO" (bīstamo atkritumu serviss) teritorijā. Dūmi veļas uz Jaunolaines, pieRīgas pusi. — Indra Baltmane (@Indraans) June 28, 2018

Olainē kas aizdedzies rūpniecības zonā un joprojām dzirdami sprādzieni (apm. jau 45 minūtes), melni, biezi dūmi veļas uz Jaunolaines pusi. — Indra Baltmane (@Indraans) June 28, 2018

Olainē ar milzīgām liesmām deg BAO! Diezgan baiss skats. — Mārtiņš Ruskis (@MartinsRuskis) June 28, 2018

Фото: очевидцев из соцсетей