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Ситуация с вынужденной продажей бронзовой скульптурой черепахи в Юрмале является результатом отношения государства и самоуправления к людям. Об этом в эфире радио Baltkom заявила жена автора скульптуры Яниса Барды Айвия Барда.

По ее словам, этой ситуации можно было избежать.

"Периодически мы поднимали этот вопроса, но решения не было. Думаю, что Юрмальская дума хорошо зарабатывает на сувенирах, а авторские права нарушаются. Наверное, эту ситуацию можно было бы избежать, если бы не события последних месяцев: мы с сыном Георгом потеряли свой дом, никто не поинтересовался успехами ребенка, который прославлял нашу страну далеко за ее пределами. Такая же ситуация была и с его отцом — Янис Барда уехал в Лондон не просто так", - сказала она.

Жена скульптора подчеркнула, что его переезд в Англию в 2003 году был вынужденной мерой.

"Про него сегодня все забыли, а тогда его просто довели до такого состояния, что он считал себя никому не нужным. И что произошло с нашей семьей за 27 лет проживания в Юрмале? Я вижу аналогию с процессами из-за которых люди уезжают, покидают нашу замечательную страну Латвия. Я хочу об этом говорить", - отмечает она.

В свою очередь депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова считает, что вопрос о продаже черепахи перестанет быть актуальным после решения проблем с жильем семьи художника.

"У них сейчас сложная ситуация, их выселили из дома. Это шаг отчаяния. В семье незрячий сын, сам скульптор болен. Думаю, когда мы решим насущные проблемы, то вопрос о продаже черепахи отпадет сам собой. Никто чеков не хранил, но если 20 лет все было в порядке, то зачем сейчас зачем выдвигать какие-то претензии", - считает Кривцова.

Напомним, ранее Айвия Барда заявила, что осенью, на аукционе в рамках арт-фестиваля artRiga планируется продать символ города Юрмалы – знаменитую бронзовую скульптуру черепахи.

Семья Барды свое решение объясняет тем, что самоуправление на протяжение нескольких десятков лет не рассчиталось за скульптуру.

Фото из Flicrk/Jules