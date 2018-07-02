"Райнис в гробу перевернулся!": латвийцы возмущены политической рекламой (20)

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Эксклюзив | 2 июля 2018 года, 11:34

Пользователи соцсети Twitter возмущены рекламой политической партии LSDSP, которая для своей агитации использовала картину "Мультирасовое общество" немецкого художника Герберта Смагона из его цикла работ, посвященных Второй мировой войне.

Партия LSDSP стилизованную под Латвию публикацию снабдило подписью "Будущее Латвии, если 6 октября не проголосуете за нас", таким образом намекая на то, что эта политическая сила выступает против легализации однополых браков, а также против ввоза мигрантов в Латвию.

Представители латвийской общественности выражают свое возмущение по поводу такой агитации, некоторые предлагают игнорировать политическую силу, кто-то обращает на это внимание правоохранительных органов, считая, что такая реклама сеет расовую вражду и ненависть.

Бывший политик, ныне предпринимательница Линда Мурниеце предложила блокировать такое "искусство" в соцсетях.

"Чтобы избежать гиперактивности партии и бессмысленной ее рекламы, единственный способ - блокировать ее во всех соцсетях. Советую также пересмотреть свои политические симпатии. Будьте внимательны, ведь некоторые политики свои частные профили в соцсетях используют для рекламирования политической силы. Вы сами того не понимая, становитесь фанатом этого. Это только начало. Я такую жалкое и "дешевое" предвыборное время не помню", - написала Мурниеце.

В свою очередь Мартиньш Ванагс надеется, что ни одно СМИ, ни при каких обстоятельствах, ни в каком контексте (если только в случае ареста KNAB) эту политическую силу не будут пиарить и интервьюировать ее лидеров.

"Когда кажется, что приемы в ходе предвыборной агитации достигли низшего уровня, но вдруг сверху внезапно постучали...", - написал Артурс Звейсалниекс.

Том Зариньш указал, что самое печальное, что в названии партии фигурирует идеи Райниса, добавив, что уже сообщил об этой рекламе Госполиции и руководству Facebook.

А Марис Удрис уверен, что, глядя на такую рекламу, "Янис Райнис в гробу перевернулся".

Джения Штейнберга указала, что LSDSP уже нечего терять, но вот личность художника ее заинтересовала.

Еще одна пользовательница соцсети Инессе Эюгбо считает , что в данном случае необходимо вмешаться правоохранителям.

"Могут ли правозащитник, Полиция безопасности, Государственная полиция ознакомить этих героев со статьей 78 Уголовного закона? Напомню, 16 лет назад уже был прецедент, когда соцдем Чеверс использовал для рекламы подобный расистский плакат", - пишет пользовательница.

Комментарии 20
майк2 часа назад
а чего так возбудились? симпотная картинка,разве нет? а вот запрещать и блокировать-это у них в крови! не прошло и 30 ти лет совок из голов не ушел.
4
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Патриот 2 часа назад
То что латыши умом поехали и уже очень давно это ни для кого не секрет, но здесь явный признак шизофрении. Может пора начать проверку психического состояния всех чиновников! Ведь это угроза безопасности государства.
3
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Хахаха2 часа назад
Латысский твиттер, готов любому ниге отдаться, в том числе и "мужики", лишь бы те, по русски не говорили.
2
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