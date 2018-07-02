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Пользователи соцсети Twitter возмущены рекламой политической партии LSDSP, которая для своей агитации использовала картину "Мультирасовое общество" немецкого художника Герберта Смагона из его цикла работ, посвященных Второй мировой войне.

Партия LSDSP стилизованную под Латвию публикацию снабдило подписью "Будущее Латвии, если 6 октября не проголосуете за нас", таким образом намекая на то, что эта политическая сила выступает против легализации однополых браков, а также против ввоза мигрантов в Латвию.

Представители латвийской общественности выражают свое возмущение по поводу такой агитации, некоторые предлагают игнорировать политическую силу, кто-то обращает на это внимание правоохранительных органов, считая, что такая реклама сеет расовую вражду и ненависть.

Бывший политик, ныне предпринимательница Линда Мурниеце предложила блокировать такое "искусство" в соцсетях.

"Чтобы избежать гиперактивности партии и бессмысленной ее рекламы, единственный способ - блокировать ее во всех соцсетях. Советую также пересмотреть свои политические симпатии. Будьте внимательны, ведь некоторые политики свои частные профили в соцсетях используют для рекламирования политической силы. Вы сами того не понимая, становитесь фанатом этого. Это только начало. Я такую жалкое и "дешевое" предвыборное время не помню", - написала Мурниеце.

В свою очередь Мартиньш Ванагс надеется, что ни одно СМИ, ни при каких обстоятельствах, ни в каком контексте (если только в случае ареста KNAB) эту политическую силу не будут пиарить и интервьюировать ее лидеров.

Ceru neviens sevi cienošs plašsaziņas līdzeklis nekad, nekādos apstākļos, ne par kādu tēmu (ja nu vien KNAB aresta gadījumā) neintervēs, nedos vārdu un nepieminēs LSDSP vai tās līderus, ieskaitot Dinēviču. — Mārtiņš Vanags (@mvanags) 1 июля 2018 г.

"Когда кажется, что приемы в ходе предвыборной агитации достигли низшего уровня, но вдруг сверху внезапно постучали...", - написал Артурс Звейсалниекс.

Kad liekas, ka LV priekšvēlēšanu paņēmienos ir sasniegts zemākais iepējamais līmenis, bet tad no apakšas pēkšņi pieklauvē... pic.twitter.com/wNDdpNqGfa — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) 1 июля 2018 г.

Том Зариньш указал, что самое печальное, что в названии партии фигурирует идеи Райниса, добавив, что уже сообщил об этой рекламе Госполиции и руководству Facebook.

Es atzīmēju @Valsts_policija un noziņoju FB. Inga, tā tas ir, tur tiešām ir tāda "ticība". Vispretīgākais, ka tur iejaukts Raiņa partijas vārds. — Toms Zariņš (@zarinstoms) 1 июля 2018 г.

А Марис Удрис уверен, что, глядя на такую рекламу, "Янис Райнис в гробу перевернулся".

LSDSP reklāma. Rainis kapā griežas. pic.twitter.com/eRZZnO97gk — Māris Ūdris (@arlekiins) July 1, 2018

LSDSP jau tāpat vairs nav, ko zaudēt, bet mani vairāk interesē galma mākslinieka personība. pic.twitter.com/dvksyGplvl — Džeina Šteinberga (@dzeina) July 1, 2018

Джения Штейнберга указала, что LSDSP уже нечего терять, но вот личность художника ее заинтересовала.

Vai @Tiesibsargs_LV, @DrosibasPolic @DrosibaPolicija, @Valsts_policija un varētu lūdzu iepazīstināt šos varoņus ar Krimināllikuma 78.pamta saturu? Atgādināšu: pirms 16 gadiem jau bija precendents, kad socdems Čevers Brīvības partijas reklāmā izmantoja līdzīgu rasistisku kārti. https://t.co/piwLS4fsBx — Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) 1 июля 2018 г.

Еще одна пользовательница соцсети Инессе Эюгбо считает , что в данном случае необходимо вмешаться правоохранителям.

"Могут ли правозащитник, Полиция безопасности, Государственная полиция ознакомить этих героев со статьей 78 Уголовного закона? Напомню, 16 лет назад уже был прецедент, когда соцдем Чеверс использовал для рекламы подобный расистский плакат", - пишет пользовательница.