Сегодня в центре Риги проходят различные бесплатные праздничные мероприятия Праздника песни и танца. В "Арене Рига" состоится концерт под названием "Еще сто лет танцу". Пользователи соцсети Twitter и Facebook делятся своими впечатлениями об открытии. Многих впечатлил дух латвийского народа, некоторые из пользователей призывают политиков не пиариться за счет праздника.

"Великий парад в Риге по случаю Праздника песни и танца - неважно, серые небеса, везде есть цвет!", - написала Сусанна Стейначер.

"Праздник песни и танца это напоминание, насколько наш народ особенный и какая коллективная сила у Латвии. Это большое счастье быть частью этого даже в мыслях!", - написал Айгар Прусис.

#Dziesmusvetki uzskatāms atgādinājums, cik mūsu tauta īpaša un kāds kolektīvais spēks mājo #Latvijā. Bez sekla lētuma un pērkamas sintētikas kā citviet. Liela laime būt daļai no tā pat domās!https://t.co/kHgWIzADH7 — Aigars Prūsis (@Prusis) 1 июля 2018 г.

"Шествие Праздника показало, что множеству мошек прогрессивистов, либерастов, соросистов, путинистов и других предстоит сделать еще многое! Еще много тудалинь, для которых Латвия не является пустым звуком!", - пишет пользователь под ником "GaumigsJoks".

Dziesmusvētku gājiens parādīja, ka dažādu mastu progresīvistiem, liberastiem, sorosīdiem, puķinistiem un citiem mošķiem vēl daudz darāmā! Vēl daudz tūdaliņu, kam Latvija nav tukša skaņa! — GaumīgsJoks (@GaumigsJoks) 1 июля 2018 г.

А Кайя Скуиня просит не мешать Праздник песни и танцев с политикой. Иначе это выглядит жалко.

Lūdzu, netaisiet politiku uz DzSv rēķina. Nožēlojami. — Kaija Skujiņa (@KaijaSkujina) 1 июля 2018 г.

"В 1985 году на Празднике песни надо было также петь "День победы", что является почти настолько унизительным, как в наши дни идти и положить 9 мая цветы к памятнику насильникам и оккупантам", - написал Янис Терешко.

1985.gadā Dziesmu svētkos bija arī jādzied "Ģeņ pobedi", kas ir aptuveni tik pat pazemojoši kā mūsdienās iet 9.maijā nolikt ziedus pie pieminekļa izvarotājiem un okupantiem pic.twitter.com/Dak9EIMK9T — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 30 июня 2018 г.

Riga the Latvian capital, as the host city for @Dziesmu_svetki is always the last group to march in the gaijens (parade)! #DzSv #Latvia pic.twitter.com/DSGY1WOns9 — Dr. Laura Dean (@proflauradean) 1 июля 2018 г.

It's the first day of the Latvian @Dziesmu_svetki and I am watching the parade of more than 45,000 singers and dancers from around Latvia and abroad who come together for this celebration once every five years! #DzSv pic.twitter.com/N5TnrX8xel — Dr. Laura Dean (@proflauradean) 1 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Напомним, во время проведения праздничных мероприятий в столице существенно ограничат движение.

