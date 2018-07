Эксклюзив |

Джаз как музыкальный стиль крайне многогранен и гармонично звучит в сочетании с другими музыкальными жанрами: от фольклора до рока. Одним из таких музыкальных экспериментов являются концертные программы ведущего российского саксофониста и джазового виртуоза Антона Румянцева “Nirvana in Jazz”, “Queen in Jazz”, “Led Zeppelin in Jazz” и другие. Музыкальные произведения этих выдающихся рок-коллективов звучали и продолжают звучать в концертных залах, на фестивалях и радиостанциях по всему миру. Многие джазовые музыканты интерпретируют на собственный лад мелодии известных песен, но именно А. Румянцев создал целые программы, посвященные каждой рок-группе отдельно. В его интерпретациях чувствуются эмоциональность и темперамент, а вместе с тем - уважение к легендарным исполнителям и их песням. Антон Румянцев и его джазовый квартет много гастролируют с этими программами по различным городам Евразии, где на каждом концерте во всегда переполненных залах не стихают овации.

У посетителей второго дня фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" будет уникальная возможность насладиться композициями из вышеупомянутых программ во всем их разнообразии. В Юрмале коллектив Антона Румянцева выступит в тандеме с легендарным российским пианистом-виртуозом Даниилом Крамером, который, по многочисленным просьбам слушателей, снова выступит на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте”. Уже на протяжении пяти лет кряду Даниил Крамер радует гостей фестиваля своими выступлениями, при этом каждый раз - с новыми, всегда виртуозными и яркими, коллегами по сцене. С первых минут выдающийся пианист покоряет публику не только филигранной техникой и эмоциональностью исполнения, но и невероятной харизмой, шармом, а также кажущейся невозможной скоростью и отточенностью гениальной фортепианной игры.

Приобрести билеты по самым демократичным ценам можно в Biļešu Paradīze

Или... поучаствовать в розыгрыше билетов на нашей странице в сети facebook. Переходите по ссылке и выполняйте простые условия конкурса (Like & Share)! Победителя объявим в прямом эфире MIX FM 102,7 в пятницу, 6 июля после 10 утра.