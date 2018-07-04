Популярность народных костюмов растет: очереди приходится ждать по два года (6)

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Эксклюзив | 4 июля 2018 года, 09:06

Народные костюмы в Латвии становятся все популярнее, а очереди к мастерам могут достигать двух лет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева.

"В Риге существует несколько студий, которые делают народные костюмы. Но очереди в мастерам огромные – ждать придется около двух лет. Популярность народного костюма сегодня очень высокая. Так что уже можно начинать подготовку к следующему Празднику песни и танца", - рассказала она.

Напомним, в Латвии проходит Праздник песни и танца. В воскресенье в Риге прошло шествие участников. Открыли шествие коллективы, представляющие Видземе, за ними последовали коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги. Каждый коллектив был одет в традиционные для своего региона народные костюмы.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!

Фото: flickr.com/dziesmusvetki

Комментарии 6
nelojals1 час назад
Так почему ежедневно в пасталах и с кокле под мышкой на работу не ходите?В литовскую Максиму на кассу
2
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Сплошное позёрство1 час назад
Почему костюмы готовить только к следующему празднику? Вот в Австрии в народных костюмах и в гости ходят, и на свадьбы, и на все другие праздники.
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Tautastērpi ir daļa no mūsu Latviešu gadsimtiem senās vēstures, tās ir mūsu saknes!
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