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Народные костюмы в Латвии становятся все популярнее, а очереди к мастерам могут достигать двух лет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева.

"В Риге существует несколько студий, которые делают народные костюмы. Но очереди в мастерам огромные – ждать придется около двух лет. Популярность народного костюма сегодня очень высокая. Так что уже можно начинать подготовку к следующему Празднику песни и танца", - рассказала она.

Напомним, в Латвии проходит Праздник песни и танца. В воскресенье в Риге прошло шествие участников. Открыли шествие коллективы, представляющие Видземе, за ними последовали коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги. Каждый коллектив был одет в традиционные для своего региона народные костюмы.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!

Фото: flickr.com/dziesmusvetki