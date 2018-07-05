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Один из слушателей радио Baltkom рассказал в эфире про свой опыт с детским лагерем. По слова Каспарса, он отдал свою дочь в летний лагерь Zanzibāra, но пришлось забрать ребенка раньше окончания смены.

"День в лагере начали с того, приставили к виску пистолет, надо другого убить. Так у них проходит знакомство. А во время игры "Фактор страха" ей надо было пить мочу. Скорее всего, это была другая жидкость, но она этого не поняла. В этом лагере считают, что это нормально. Я даже не думал, что в наши дни такое возможно", - рассказал он.

Радио Baltkom связалось с представителем лагеря Зане. Она подтвердила, что они действительно проводят игру "Фактор страха", но при этом отметила, что именно она является одной из любимых активностей детей.

"Родители одной девочки решили больше не приводить своего ребенка в лагерь. У нас в программе есть игра "Фактор страха". Мы работает уже семь лет. И все это время проводим эту игру, потому что детям она очень нравится. Конечно, кто-то больше боится, кто-то меньше. Все проводится в игровой форме, ничего опасного мы не предлагаем. Потом все обсуждаем, показываем материалы. За все семь лет никаких претензий к нам не было. Принцип игры один, меняем мелочи, так как многие приезжают уже не в первый раз", - рассказала она.

По словам Зане, во время игр никто не приставляет детям пистолет к виску.

"В этом случае, видимо, родители посчитали, что игры с имитацией убийства является неприемлемой. Но тогда нам надо запретить играть в пейнтбол, бороться на мечах, продавать игрушечные пистолеты, водные пистолеты. Это игры, в которые играют все дети. В "Факторе страха" никто детям пистолет к виску не приставлял. Возможно, это интерпретация родителей. У нас все прописано в программе, все могут с ней ознакомиться, задать вопросы. Конкретно у этих родителей вопросов тогда не возникло. У нас свобода выбора, так что они могут сами решать вопрос о прекращении посещения лагеря. У нас за семь лет побывало 500 детей, большая часть посещает лагерь не один раз", - отметила она.

Напомним, Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) провела 74 проверки в образовательных учреждениях и в учреждениях по уходу за детьми. В результате в 16 случаях были констатированы признаки насилия.

Фото из Flicrk/Willow Grove Day Camp