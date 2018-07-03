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Либеральная общественность в Латвии проповедует двойные стандарты. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, доктор политических наук Андрей Бердников. По его словам, ярким примером этого стала недавняя реакция на опубликованную Латвийской социал-демократической рабочей партией (ЛСДРП) в Facebook агитационную картинку.

Бердников считает, что либеральная мысль переживает некоторый кризис во всем мире.

"Я считаю, что в Европе и в США так называемые левые прогрессисты очень заигрались. Партии, которые претендуют на защиту прав человека, прав нацменьшинств. Та же политкорректность, которая изначально была позитивной вещью. Теперь с ее помощью нередко подавляют другую точку зрения. Критическую мысль сейчас, как ни странно, чаще предлагают на правом фланге. [...] Взять ту же картинку, вокруг которой подняли хай, что якобы там происходит разжигание, обыгрываются и обостряются стереотипы. А когда тех же русских активистов Latvijas Avīze точно так же стигматизирует - меня личто это издание изображало в трениках, как такого гопника, урку, и многих других русских общественников тоже - ни одного голоса против не было. Хотя в общем-то, это то же самое", - сказал Бердников.

Напомним, 2 июля стало известно, что Госполиция передала Полиции безопасности для проверки информацию о политической рекламе ЛСДРП, опубликованной в Facebook, которую многие пользователи соцсети сочли разжигающей межрасовую вражду.

На опубликованном 1 июля на страничке партии изображении нарисованы полуобнаженная белая женщина с чернокожим младенцем на руках и чернокожий мужчина с заткнутым за поясом паспортом ЕС. "Будущее Латвии, если 6 октября ты не проголосуешь за ЛСДРП", - гласит подпись к снимку. На следующий день там же был помещен снимок с изображением автоматных пуль и подписью "Таблетки против оккупантов".

Председатель ЛСДРП Янис Диневич, между тем, сообщил, что удивлен обоими помещенными в профиле партии снимками и на следующем заседании правления предложит исключить из партии человека, отвечающего за содержание ее профиля в соцсетях.