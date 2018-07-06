Экс-министр экономики: бывали правительства и похуже, но нынешнее не делает ничего! (5)
Правительство Латвии под руководством Мариса Кучинскиса ничего не делает по улучшению имиджа Латвии в финансовом секторе и экономики, сказал в интервью радио Baltkom президент Латвийского объединения экономистов "2010", бывший министр экономики, экс-депутат Сейма Ояр Кехрис.
"Конечно, Латвии нужно улучшать свою репутацию и работать над своим имиджем. Financial times бывает в Латвии несколько раз в году и, к сожалению, когда они были в течение одной-двух недель ежедневно, то по существу оценивали Латвию только в негативном контексте. По другим рекомендациям тоже ничего нового нет, что было пять лет назад, то есть и сейчас", - сказал экономист.
По словам Кехриса, правительство Кучинскиса по сути ничего не сделало для улучшения экономической ситуации в Латвии.
"В налоговой сфере есть какие-то маленькие подвижки, но в остальном очень мало что происходит. Хотя я, как старый и опытный иногда говорю молодым, ну да, все плохо, но я видел правительства, которые делали действительно плохие вещи, но это правительство по сути не делает ничего!", - сказал Кехрис.
По словам Кехриса, не ясно будущее финансового сектора Латвии. Наше правительство, а также финансовые институции, в том числе FKTK и Банк Латвии никак не отстаивают нашу позицию. Сейчас говорят так, а если через месяц надо будет что-то корректировать, то потенциальные инвесторы боятся сюда вкладывать деньги.
"Многие, кто имеет деньги сейчас или уже ушли из Латвии, или эти деньги не используют, или собираются куда-то уйти, в том числе и в страны Евросоюза и так далее. Это очень плохо и это довольно долго это плохо. Руководство страны и финансовых институций должны были отстаивать интересы страны, но этого сделано не было. Кризис в финансовом секторе говорит о том, что делать банковский бизнес в Латвии рискованно", - говорит экономист.
Еще в 2012 году эксперты Financial Times заявляли, что приметы Латвии - шоковая терапия и бедность. Американские экономисты Майкл Хадсон и Джеффри Соммерс не считают, что другие страны могут следовать примеру Латвии. По их мнению, тактика Латвии по выходу из кризиса не поддается пониманию.
Тем временем, как заявили эксперты МВФ, прибывшие в июне в Латвию для оценки проделанной работы, правительство страны должно принять жесткие меры для восстановления репутации своей финансовой системы.
МВФ отмечает, что финансовая система Латвии стабильна, ликвидна и хорошо капитализирована, но нужны жесткие меры, чтобы восстановить ее репутацию после кризиса с ABLV Bank. Хотя действия против ABLV Bank, которые последовали за утверждениями об отмывании денег, ускорили отток депозитов иностранных клиентов, эффект от этого оттока был ограниченным.
Чёткий ответ на все вопросы по "экономике" Латвии...