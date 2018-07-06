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Правительство Латвии под руководством Мариса Кучинскиса ничего не делает по улучшению имиджа Латвии в финансовом секторе и экономики, сказал в интервью радио Baltkom президент Латвийского объединения экономистов "2010", бывший министр экономики, экс-депутат Сейма Ояр Кехрис.

"Конечно, Латвии нужно улучшать свою репутацию и работать над своим имиджем. Financial times бывает в Латвии несколько раз в году и, к сожалению, когда они были в течение одной-двух недель ежедневно, то по существу оценивали Латвию только в негативном контексте. По другим рекомендациям тоже ничего нового нет, что было пять лет назад, то есть и сейчас", - сказал экономист.

По словам Кехриса, правительство Кучинскиса по сути ничего не сделало для улучшения экономической ситуации в Латвии.

"В налоговой сфере есть какие-то маленькие подвижки, но в остальном очень мало что происходит. Хотя я, как старый и опытный иногда говорю молодым, ну да, все плохо, но я видел правительства, которые делали действительно плохие вещи, но это правительство по сути не делает ничего!", - сказал Кехрис.

По словам Кехриса, не ясно будущее финансового сектора Латвии. Наше правительство, а также финансовые институции, в том числе FKTK и Банк Латвии никак не отстаивают нашу позицию. Сейчас говорят так, а если через месяц надо будет что-то корректировать, то потенциальные инвесторы боятся сюда вкладывать деньги.

"Многие, кто имеет деньги сейчас или уже ушли из Латвии, или эти деньги не используют, или собираются куда-то уйти, в том числе и в страны Евросоюза и так далее. Это очень плохо и это довольно долго это плохо. Руководство страны и финансовых институций должны были отстаивать интересы страны, но этого сделано не было. Кризис в финансовом секторе говорит о том, что делать банковский бизнес в Латвии рискованно", - говорит экономист.

Еще в 2012 году эксперты Financial Times заявляли, что приметы Латвии - шоковая терапия и бедность. Американские экономисты Майкл Хадсон и Джеффри Соммерс не считают, что другие страны могут следовать примеру Латвии. По их мнению, тактика Латвии по выходу из кризиса не поддается пониманию.

Тем временем, как заявили эксперты МВФ, прибывшие в июне в Латвию для оценки проделанной работы, правительство страны должно принять жесткие меры для восстановления репутации своей финансовой системы.

МВФ отмечает, что финансовая система Латвии стабильна, ликвидна и хорошо капитализирована, но нужны жесткие меры, чтобы восстановить ее репутацию после кризиса с ABLV Bank. Хотя действия против ABLV Bank, которые последовали за утверждениями об отмывании денег, ускорили отток депозитов иностранных клиентов, эффект от этого оттока был ограниченным.