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Решение о запрете обучения в частных высших учебных заведениях является попыткой привлечь национально-настроенный электорат. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал юрист Юрий Соколовский. Но в долгосрочной перспективе это решение скажется на конкурентноспособности латвийских вузов.

"Видимо, президент не хотел провозглашать эти поправки в законодательстве. Но грядут выборы и он принимает решения, которые понравятся электорату. С помощью таких трюков пытаются привлечь национально-настроенных избирателей", - отметил он.

По словам юриста, это решение может быть не только оспорено, но и отменено, поскольку оно идет вразрез с международными обязательствами.

"Да, оспаривать можно и нужно. В данном случае существует дискриминация языков. Ранее на Украине была похожая ситуация - хотели запретить обучение на русском языке в частных учебных заведениях. Венецианская комиссия тогда приняла решение, что такая формулировка является дискриминацией. Я думаю, это решение будет оспорено и может быть отменено", - заявил Соколовский.

Решение представляет собой ответ на просьбу государственных университетов, которые раньше сами пытались добиться разрешения преподавать на русском языке, считает он.

"Начнутся попытки выйти из ситуации. Одной из причин решения является то, что государственные вузы больше 10 лет просили правительство и Сейм разрешения преподавать на русском языке. Они заявили, что поставлены в неловкую ситуацию, поскольку они не могут преподавать на русском языке, а частные могут. Все сделали наоборот - государственным не разрешили, а частным запретили", - заверил юрист.

Также Соколовский отметил, что такие поправки в законе о вузах несут за собой проблемы для латвийских университетов.

"Это уменьшит привлекательность латвийских вузов для иностранцев. Такой удачный выстрел в ногу сделал Сейм. Данное решение снизит конкурентоспособность латвийской образовательной системы и приведет к оттоку уже имеющихся потенциальных студентов", - указал юрист.

Как сообщалось ранее, в среду, 4 июля, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.