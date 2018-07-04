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Научить кого-то профессии тренера по футболу нельзя, но те, кто стремятся стать тренерами должны уделить внимание изучению психологии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал советский футболист и бывший тренер сборной Латвии по футболу Александр Старков.

По его словам, лучше всего латвийская команда показала себя 15 лет назад, когда прошла в чемпионат Европы.

"Тренер — это штучный товар, научить этому нельзя, можно научиться. Я смотрю на футболистов, которые хотят стать тренерами. Для этого нужно изучать психологию и получать жизненный опыт. В латвийском футболе самый успешный момент был 15 лет назад, когда мы попали в чемпионат Европы", - заявил тренер.

Старков также прокомментировал решение Латвийской футбольной федерации, которая 3 апреля 2018 года отправила его в отставку. Он принял этот факт, но уходить из профессии не собирается. Тренер теперь посвятил себя обучению юных футболистов.

"Отправление в отставку — это неприятная вещь для любого профессионала, но оптимизм нельзя терять. Я не собираюсь уходить из профессии. Но обратно я не вернусь. Я надеюсь, что буду востребован. Футбол интересен в любых его проявлениях. Я сейчас регулярно провожу тренировки с молодыми футболистами 13- 18 лет. Но сказать, когда у нас будет такой же хороший состав национальной сборной как 15 лет назад, не могу", - указал Александр Старков.