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Сравнивать победу сборной России над Испанией на чемпионате мира по футболу с празднованием Дня Победы в 1945 году неуместно и даже кощунственно, об этом в эфире радио Baltkom сказал российский тележурналист Владимир Познер. Таким образом, телеведущий прокомментировал сказанное ранее главой администрации президента РФ Дмитрия Пескова, который сравнил ликование болельщиков в РФ с празднованием Дня Победы в 1945 году

"Мне кажется, что он (Песков — прим. ред.) даже не знает, как это проходило в Москве 9 мая, 1945 года, так как, насколько я понимаю, он еще не родился. Поэтому, когда человек говорит такие вещи, это как-то странно. Я тоже не знаю, что было на улицах Москвы 9 мая 45 года, хотя мне было уже 9 или 11 лет, но я в это время был в Нью-Йорке, поэтому сказать по этому поводу ничего не могу, но думаю, что это сравнение неуместно, неправильное и не соответствует моменту", - сказал Познер.

Тележурналист пояснил в эфире радио Baltkom, почему так считает.

"Все-таки победа в войне, в которой погибло (официально) 27 миллионов, а , может быть, на самом деле и больше людей, и многое еще неизвестно о войне, которая длилась четыре года и принесла невероятные страдания народу. Сравнить это с довольно блеклой победой над испанской сборной...Я ничего не отнимаю, но это не был феерический, необыкновенно яркий, блистательный футбол...Это был футбол практичный, очень расчетливый, исходящий из того, что игроки сборной России технически не так сильны, как сборная Испании, что есть только один путь — мертвая защита и она была устроена и привела к победе, ребята молодцы", - сказал Владимир Познер.

По словам журналиста, он понимает реакцию болельщиков, вышедших на улицы, где бурно отмечали победу.

"Все считали, что никаких шансов у России нет. И то, что это оказалось не так, конечно, многим принесло радость. И потом, не так много радости вообще было в России все последние годы. Конечно, болельщикам есть, чем гордиться. Я сам живу в центре Москвы, кругом я слышал клаксоны автомобилей. Люди радовались и это нормально. Но сравнивать это с тем, что было 9 мая 45 года, на мой взгляд, даже немного кощунственно", - считает Познер.

Ранее российские информагентства писали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил ликование болельщиков в РФ с празднованием Дня Победы в 1945 году.

Так Песков прокомментировал статью газеты The Independent, в которой триумф сборной России назвали "самым известным с 1945 года".

«Вчера, если посмотреть на улицы городов, Москвы, в частности, я сам был свидетелем, наверное, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года», — сказал он, добавив, что понимает с эмоциональной точки зрения восторженные оценки триумфа.

Вместе с тем он уточнил, что сравнивать победу в Великой Отечественной войне и в матче ЧМ-21018 нельзя, поскольку спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.

Напомним, Россия сыграла победный матч с Испанией в 1/8 финала ЧМ 1 июля. Российская сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала на Кубке мира.