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Пропаганда современной России намного более тонкая и умелая, чем была в советское время. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский тележурналист Владимир Познер, отвечая на вопрос, не влияет ли пропаганда на его восприятие процессов, происходящих в России.

"Я сужу по себе, а на самом деле должны судить другие. Мне кажется, что у меня очень устойчивый иммунитет к любой пропаганде - как к нашей, российской, так и к любой другой. Слишком долго я сам занимался пропагандой и слишком сильно сам от этого пострадал. Я не имею в виду физически, но лично, внутренне пострадал, чтобы не понимать, что такое пропаганда и на нее не реагировать. Так что я считаю, что нет. Но, конечно, более справедливо было бы судить об этом другим, которые видят, что я делаю и слышат, что я говорю", - сказал Познер.

Он рассказал, как, по его мнению, изменилась пропаганда со времен СССР.

"Советская пропаганда была довольно топорной, как внутри страны, так и за ее пределами. Что было, наверное, не так страшно с точки зрения властей, потому что народ уж точно был восприимчив к этой пропаганде. Хотя были и противники, были и диссиденты, но это было ничтожное количество людей. А вот внешнеполитическая пропаганда была не очень тонкой, тогда не очень понимали даже, как разговаривать с оппонентами на Западе или на Востоке. Сегодня, конечно же, пропаганда намного тоньше, намного более умелая. Многому научились, причем научились как раз у западной пропаганды, которая была намного тоньше, чем советская. И вот, например, такая телевизионная компания, как Russia Today, профессионально, на мой взгляд, работает ничуть не хуже, чем Al Jazeera. Она использует своих журналистов, для которых английский или французский является родным, которые умеют излагать сюжет так, чтобы было понятно тем, кому он адресован. Безусловно, еще раз повторюсь, сегодня российская пропаганда намного более действенна, точна и тонка, чем советская", - сказал Познер.

Напомним, также в интервью Baltkom Познер высказался о победе сборной России над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.