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Конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который с 2015 года проходит в российском городе Сочи, нисколько не утратил своего смысла — в нем по-прежнему присутствует творческий дух. Об этом в эфире радио Baltkom сказал певец, музыкант, композитор Интарс Бусулис, который с некоторых пор не только выступает на конкурсе, но и является одним из членов его жюри.

"Я это давно хотел сказать: никакой старой или новой "Новой волны" нет. Она не потеряла свой смысл и прелесть, она такой и остается. Там по-прежнему есть искусство и творческий дух. Конечно, жаль, что не у нас на родине, но, как сказал наш поэт Райнис, "кто будет меняться, тот будет существовать"", - подчеркнул Бусулис.

По словам певца, в Сочи в отличие от Юрмалы слишком большие расстояния, поэтому просто так музыкантов не встретишь на улице.

"Единственное, что утратил конкурс, так это так называемую "семейность". Там большие расстояния между сценой, площадками и гостиницами, поэтому теряется чувство семейности между участниками, гостями, музыкантами и зрителями. Здесь в Юрмале все ходили мимо. Например, шел Сосо Павлиашвили, с ним здоровались: "Добрый день, Сосо". Или шла Лайма: "Добрый день, Лайма". В Сочи гости живут в одной гостинице, музыканты — в другой, а конкурсанты живут в третьей гостинице. До сценических площадок надо ехать на автобусе", - рассказал певец.

На вопрос, поднимался ли когда-нибудь вопрос, касающийся запрета конкурса в Латвии, Интарс Бусулис ответил, что о политике предпочитает не говорить.

"Мы там не латыши и не русские — мы коллеги, которые общаются, про политику вообще не говорим. Оправдываться мне ни перед кем не приходится, если задают какие-то вопросы, то я от них ухожу. А что оправдывать? У меня есть возможность быть не только участником этого конкурса, но и выпала большая честь быть в жюри и узнавать, что происходит в мире музыки, как развиваются исполнители. Это супер!", - сказал Бусулис.

Напомним, с 2002 года фестиваль "Новая волна" ежегодно проходил в Юрмале в концертном зале "Дзинтари", но в 2014 году организаторы решили перенести конкурс в Россию, поскольку латвийские власти по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

В этом, 2018 году песенный фестиваль "Новая волна" состоится в Сочи 3–9 сентября. Жюри конкурса по традиции возглавит народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.