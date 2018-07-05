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На гравийной дороге в Алллажи в Сигулдском крае замечена группа медвежат. Об этом сообщает пользовательница Facebook Райта Целма и призывает окрестных жителей к бдительности.

"Будем бдительны! В Аллажи одну из местных дорог в качестве игровой площадки выбрали медвежата...", - написала женщина.

Пользователи соцсети стали активно тиражировать и комментировать пост, указывая, что встреча с малышами очень опасна, так как поблизости может находиться медведица. "Ну все, в лес по грибы больше не сходить. На природе пешком больше не гуляем. БЫЛ хороший веломаршрут...Ропажи-Аугшциемс-Аллажи-Сигулда...БЫЛ!!! Сначала лось, а теперь ещё и мишки вышли", - пишут пользователи.

Как сообщал портал Mixnews, за последние пару дней в Риге наблюдается "нашествие" обитателей леса - лосей.

3 июля в рижском районе Югла был замечен лось, который растерянно метался вдоль дороги. Также 29 июня в рижском районе Милгравис разгуливал лось, который вышел на дорогу и создал несколько опасных ситуаций.