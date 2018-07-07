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Решение властей Латвии, запретивших обучение на русском языке в частных вузах, неправильное, так как язык ни при чем. С таким же успехом можно было бы запретить немецкий, ведь его носителем был лидер фашистов Адольф Гитлер. Так считает российский телеведущий, журналист Владимир Познер.

В эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom, российский тележурналист признал, что причиной такого отношения ко всему русскому у латышей он видит оккупацию страны Советским Союзом в 1939 году, когда был заключен пакт Молотова-Рибентропа.

"Моя точка зрения, я знаю, многих не устраивает, но я бы хотел начать вот с чего. Исторически так случилось, что независимое государство — Латвия, была практически, не то, чтобы продана, но отдана Советскому Союзу, в результате тайного протокола, подписанного Молотовым-Рибентропом в 1939. И введение советской армии лишило Латвию независимости и в течение долгого времени Латвия была просто Советской республикой", - сказал Познер.

По словам тележурналиста, он приезжал в Латвию в те годы, но не в модные места, как, например, Юрмала, а приезжал в глубинку.

"Я приезжал в село Звейниекциемс, которое находится в 65 км от Риги, один и просто искал, где бы мне пожить. У меня были трудные периоды и я снимал комнату. Я помню, когда приехал туда и ходил по этому рыболовецкому совхозу, то наткнулся на жилистого человека в камуфляжных штанах и спросил его: "Вы не сдаете комнату, случайно?". На что он ответил: "Русским не сдаем!". А когда я спросил: "Sprechen the douche?", то он тут же ответил "Ja!" и мы с ним договорились", - рассказал Познер, подчеркнув, что очень хорошо это помнит.

Журналист рассказал, что общался с местными рыбаками, которые брали его в море, хотя это было запрещено, перевозили его в трюме.

"Я много общался с этими людьми и прекрасно понимал, что им совершенно не хочется быть частью Советского Союза. А русские, которые там были, ведь не учили латышский и не считали нужным это делать: "Пускай они говорят по-русски!". И постепенно накопились антирусские настроения в Латвии. Они действительно накопились и я не считаю, что в этом виноваты латыши. Другое дело, что есть люди, которые этим играют и пользуются этим. Но само это настроение возникло не на пустом месте", - сказал Познер.

Конечно решение не преподавать на русском в частных вузах, я не знаю все подробности, на мой взгляд неправильное решение, в конце концов язык-то не причем. Тогда не надо учить немецкий, потому что был фашизм-нацизм и был Гитлер. Это странное решение. Но, в то же время, это решение мне понятно. И хотя, я повторюсь, и не только в Латвии, но и в Литве есть люди, которые пользуются этим, , играют на этом в своих политических целях, но все-таки корни этого в том, что происходило тогда, в августе 39 года", - сказал Познер.

фото Flikr