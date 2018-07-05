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Советский Союз является воплощением дефицита продуктов и унизительного существования народа. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист и телеведущий Глеб Пьяных, известный как автор и ведущий телепередачи "Программа максимум" на канале НТВ.

"Эта советская власть, которую я ненавижу лютой ненавистью, она угробила нашу страну, понимаете? И вашей стране советская власть нагадила со страшной силой, не мне вам рассказывать. В магазинах нечего купить, людям нечего жрать, все должны были заниматься охотой за едой через связи. Это все унизительно, это невыносимо, это антинародная сущность режима. Слава богу, сейчас капитализм. Плохой у нас капитализм, у вас в Латвии получше, вам повезло. Как так можно управлять страной, как Горбачев? Я сказал, что он придурок и повторю: придурок Горбачев",- сказал Пьяных.

Добавим, в марте 2018 года, продолжая оставаться в штате НТВ, Пьяных запустил собственный канал на YouTube под названием "Дом за год", где он рассказывает о строительстве загородных домов.

Фото: facebook.com