Эксклюзив |

Мix Media Group приглашает на серию субботних танцевальных вечеринок "Mix On The Water". 14 июля с 19 часов мы предлагаем потанцевать на свежем воздухе под солнечную и беззаботную музыку «Диско 80-х» на верхней палубе прогулочного корабля-ресторана RĪGAS PĒRLE.

Только всем знакомые заводные хиты от ди-джеев MIX FM 102,7 и неповторимая атмосфера речного круиза на фоне заката с великолепными видами Старого города. А желающие просто отдохнуть могут посидеть за столиком в ресторане и насладиться блюдами от шеф-повара RĪGAS PĒRLE. Так классно отдохнуть, покричать, поплясать можно только вместе с нами!

Субботним вечером 14 июля - танцуем без перерыва на протяжении трехчасового круиза по Даугаве на прогулочном корабле - ресторане RĪGAS PĒRLE, наслаждаемся вкусными блюдами и напитками, а также шоу-программой от приглашенных гостей.

Используйте прогулку на корабле Rīgas Pērlе, чтобы отпраздновать день рождения или отметить годовщину важного события.

Билетов не так много - всего кораблик вмещает 150 пассажиров. При том билеты по неприлично низким ценам: 7 и 9 евро (за трехчасовой круиз!) можно приобрести в Bilešu Serviss

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Или выиграть в конкурсе "Диско 80-х" на нашей страничке в фейсбуке. Проходите по ссылке, делайте Like & Share, ждите итогов розыгрыша в эфире MIX FM 102,7.

Пригласительные на Дискотеку Radio MIX FM 102,7 можно выиграть и в утреннем эфире "Рассвет-Шоу". Звоните на конкурс по телефонам 67-22-1027 и 67-33-1027.

Ждем вас 14 июля. Вход с 18:30. Круиз начнется с 19:00 и закончится в 22:00. И еще целый час Дискотека Radio MIX FM 102,7 будет продолжаться на берегу!

Дополнительная информация:

на портале www.MixNews.lv, facebook @MixMediaGroupLv

на сайте www.RigasPerle.lv facebook @RigasPerle