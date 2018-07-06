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4 июля в концертом зале Dzintari прошел концертов российского пианиста Дениса Мацуева. Концерт состоялся в рамках "Балтийских музыкальных сезонов".

Выступление артиста вызвало интерес не только среди латвийцев, но и среди российских знаменитостей, которые проводят время в городе-курорте.

Фоторепортаж концерта можете просмотреть здесь!

В концертном зале Дзинтари зрители услышали в исполнении Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра произведения Сергея Рахманинова. Программа составлена в честь 145-летния великого композитора, которого сам Денис Мацуев называет иконой русской музыки.

Мацуев первым исполнил произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые никто до этого не видел, причем на рояле, когда-то специально изготовленном для Рахманинова, и сохранившемся в его доме в Швейцарии.