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В латвийской политике сегодня преобладает линия Нацобъединения, большинство инициатив этой партии находят отклик в обществе и среди других политических сил. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, доктор политических наук Андрей Бердников.

Комментируя работу 12-го Сейма, он отметил, что правительство Лаймдоты Страуюмы не отличилось чем-то особенным, а руководство Мариса Кучинскиса запомнится школьной реформой.

"Первая часть была какой-то совсем блеклой, а вторая запомнилась, естественно, наступлением на "русский вопрос". Национальное объединение явно активизировалось, его предложения больше не встречают какой-то скептической реакции. Скорее, даже принимаются на ура. В этом есть большая разница с предыдущими Сеймами. Еще недавно "Единство" было у руля, а Нацобъединение было в оппозиции. Та же Сармите Элерте, которая воспринималась русскими как ассимилятор и монстр, в тот момент очень скептически относилась к инициативе Нацобъединения о переводе школ на латышский язык. Тогда это был не мейнстрим. Считалось, что это пошатнет какое-то равновесие в стране. А сегодня, я уверен, и Сармите Элерте, и все остальные поменяли свою точку зрения. Это приветствуют уже не только радикальные национальные политики, это приветствует и прогрессивная либеральная общественность", - сказал Бердников.

Напомним, 4 июля президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке. 2 апреля Вейонис провозгласил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке. Данные поправки вызвали протест со стороны защитников русского языка в Латвии.