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Россия великолепно справляется со статусом хозяйки чемпионата мира по футболу. Так считает президент Латвийской футбольной федерации Каспар Горкшс. В интервью радио Baltkom экс-футболист перечислил самые удивительные моменты мирового первенства.

"Это вылет именитых команд Испании, Португалии, это игра сборной России, за которую им надо поставить плюс, команда удивила в хорошем смысле. То, что не удивило, но подтвердилось очень хорошая организация чемпионата. Мне удалось быть на двух играх - это фантастика! Так что тут я могу сказать только самое лучшее", - сказал глава Латвийской федерации футбола.

Также Горкшс прокомментировал вылет двух именитых футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду с мундиаля.

"Чемпионат мира вообще специфичное мероприятие. Результат, как в Олимпиаде, уходит на второй план. Это такой карнавал, праздник футбола. Чемпионат мира посмотрели 3,5 миллиарда людей - это почти половина населения Земли", - сказал спортсмен.

Также глава ЛФФ поделился своими предположениями, кто может стать чемпионом 2018 года. При этом гость подчеркнул, что делать какие-то прогнозы дело не благодарное.

"В Латвийской федерации футбола есть такой внутренний "тотализатор" и там я поставил, что Бразилия займет первое место [после интервью стало известно, что сборная Бразилии покидает мундиаль, - прим.ред.]. Конечно, Уругвай была интересной командой, но увы. Как мы видим, те кто хорошо играли в группе, та же Англия, которая выглядела довольно уверенно, в принципе в плей-офф выступила не очень удачно. Так что будет интересно. Но между Англией и Швецие идет принципиальная борьба. Я сам жил в Швеции и я знаю, что для Шведов эталон в футболе - это Англия. Так что для них это очень большая игра ", - сказал Горкшс.

Отметим, что интервью проходило накануне матча между сборными Бельгии и Бразилии, который закончился поздно вечером в пятницу победой бельгийцев, которые тем самым выбили пятикратных чемпионов с ЧМ-2018.

Что касается сборной России, то глава ЛФФ считает, что нет повода сомневаться, что футболисты хозяйки чемпионата себя еще проявят на матче со сборной Хорватии.

"Россияне так организованно сыграли со сборной Испании, а это одна из самых сильнейших сборных не только в Европе, но и в мире. Почему это же не повторить и с хорватами. Хорваты в первой игре плей-офф выглядели не очень уверенно", - указал спортсмен.

Матч сборных России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля в Сочи.

Напомним, в 1/8 финала сборная России обыграла Испанию (1:1, по пенальти — 4:3), хорваты оказались сильнее Дании (1:1, по пенальти — 3:2).

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Капитан сборной Латвии по футболу Каспар Горкшс 27 апреля был избран новым главой Латвийской федерации футбола по итогам закрытого голосования. Горкшс ранее заявлял, что в случае избрания в латвийском футболе будет много изменений, поскольку, по его словам, нынешняя модель управления федерацией устарела.