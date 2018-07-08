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После того как телепередача теряет позиции в рейтинге, становится невозможным снова набрать былую популярность. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший ведущий "Программы максимум" на телеканале НТВ, которая выходила под лозунгом “Скандалы, интриги, расследования”, Глеб Пьяных.

По его словам, он испытал облегчение, когда "Программу максимум" закрыли. Бывший ведущий передаче на данный момент занимается своим каналом на Youtube.

"Когда у тебя стоит планка, что у тебя самый высокий рейтинг в стране, а ты с нее свалился, до вершины уже не доползаешь. Ты начинаешь карабкаться, сбиваешь в кровь когти, фигурально выражаясь, это очень тяжело психологически. Я очень устал и, когда программу закрыли испытал облегчение, честно говоря. Я сейчас работаю журналистом на Youtube, занимаюсь свои блогом, да людей которые меня смотрят здесь меньше, по сравнению с теми десятками миллионов, что смотрели меня на НТВ, но до Дудя тоже можно дорасти...", - заявил Пьяных.

"Программа максимум" транслировалась на НТВ с 9 апреля 2005 года по 22 декабря 2012 года и являлась одной из наиболее рейтинговых передач телеканала.

Фото: facebook.com