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Ежегодно 18% студентов бросает учебу в Латвийском университете. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал ректор Латвийского университета (ЛУ), академик Латвийской академии наук Индрикис Муйжниекс.

"Одна из причин - они не справляются. Или ожидая не соответствуют тому, что им предлагают. Самый большой отсев у программистов. Не справляются с нагрузкой они и из-за недостаточной подготовленности в школе, и из-за собственной лени и отсутствия мотивации. Школьное образование у нас на уровне, но не хватает нашим ученика усидчивости и упорства. Наличие любого высшего образования свидетельствует о том, что вы умеет систематически работать и добиваться цели", - отметил он.

Как сообщалось, 25 июня началась подача документов на поступление в вузы. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест осталось практически неизменным. Традиционно большое число бюджетных мест (около 2300) предлагает ЛУ.

В Латвийском сельскохозяйственном университете каждый год все бюджетные места заполнены. В этот раз их будет 760. Рижский технический университет предлагает более 3 000 бюджетных мест.

Последние годы абитуриенты регистрируются на учебу через портал latvija.lv.

Фото из Flickr/Juris Tarvids