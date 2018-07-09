Ректор ЛУ: каждый год учебу бросает около 20% студентов (16)
Ежегодно 18% студентов бросает учебу в Латвийском университете. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал ректор Латвийского университета (ЛУ), академик Латвийской академии наук Индрикис Муйжниекс.
"Одна из причин - они не справляются. Или ожидая не соответствуют тому, что им предлагают. Самый большой отсев у программистов. Не справляются с нагрузкой они и из-за недостаточной подготовленности в школе, и из-за собственной лени и отсутствия мотивации. Школьное образование у нас на уровне, но не хватает нашим ученика усидчивости и упорства. Наличие любого высшего образования свидетельствует о том, что вы умеет систематически работать и добиваться цели", - отметил он.
Как сообщалось, 25 июня началась подача документов на поступление в вузы. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест осталось практически неизменным. Традиционно большое число бюджетных мест (около 2300) предлагает ЛУ.
В Латвийском сельскохозяйственном университете каждый год все бюджетные места заполнены. В этот раз их будет 760. Рижский технический университет предлагает более 3 000 бюджетных мест.
Последние годы абитуриенты регистрируются на учебу через портал latvija.lv.
Фото из Flickr/Juris Tarvids
Дело в том, что мы приняли коммерческую модель высшего образования, когда любое ничтожество может поступить в университет - лишь бы деньги платил.
Нам нужно взять лучшее из Советской образовательной системы.
Тогда для того, чтобы попасть в университет нужно было иметь хороший атестат из школы.
Плюс к тому нужно было сдать серьёзные выпускные экзамены и к тому же получить рекомендатцию школы на поступление в Университет.
После этого нужно было сдать сложнейшие вступительные экзамены в высшем учебном учредении.
Иначе говоря имелся двойной барьер для неготовых к высшему образованию - вначале в самой школе, затем в высшем учебном заведении.
При этом на тех кто не был способен поступить в данный момент крест не ставился.
Всегда была возможность поступить в проф-тех училища и в вечерние школы и уже затем, когда на руках была рабочая специальность и прочистились мозги на заводском конвейере, упорный человек в итоге получал высшее образование - очно или заочно.