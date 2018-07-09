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Одно из главных проблем снижающихся результатов экзаменов может быть отсутствие навыков чтения у современных школьников. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала заместитель директора Рижской основной школы "Пардаугава" Татьяна Моисеева.

"Основной критерий для успешной учебы - это навыки чтения. 10 лет назад мы смеялись над школьниками, которые не умею читать, из других европейских стран, а сегодня эта проблема дошла и до нас. Я не говорю о том, что они не читают книги, я говорю именно об умении. И этот навык у нас на нулевом уровне. Читать - это значит понимать текст, обсуждать, задавать вопросы. И сегодня это проблема. Возможно, это последствие дигитализации общества", - сказала она.

Средний результат латвийских школьников на централизованном экзамене по истории продолжает снижаться - в этом году он составил 40%, свидетельствуют данные Государственного центра содержания образования.

По сравнению с прошлым годом, когда средний результат составлял 41,5%, он снизился на полтора процентного пункта - до 40,0%. Результаты экзаменов по истории снижаются четыре последних года - в 2015 году средний результат составлял 47,5%.

Самые низкие результаты среди всех экзаменов школьники показали на централизованном экзамене по математике - 34,6% (в прошлом году - 34,9%).

Значительно снизился также средний результат экзамена по физике, который сдается по выбору, - в прошлом году он составлял 49,9%, в этом - 39,8%. Средний результат на экзамене по биологии в этом году составляет 60,8%, что на 2,9 процентных пункта меньше, а результат экзамена по химии снизился примерно на полтора процентных пункта до 61,5%.