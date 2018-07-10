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С каждым годом в Латвийском университете (ЛУ) увеличивается количество студентов, которые учатся только на английском языке. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал ректор ЛУ, академик Латвийской академии наук Индрикис Муйжниекс.

При этом, по его словам, хотелось бы, чтобы таких программ было больше.

"Это точно. Мы бы хотели в каждой из наших программ давать определенное количество часов на английском языке. Но тут больше проблемы со стороны наших студентов. Может, нам кажется, что наша молодежь шпарит на английском уже с детского сада, но это не всегда так. Если предложить какой-нибудь группе выбор, то всегда будут те, кто не будет согласен учиться на английском. И чаще выберут латышский язык", - сказал он.

Как уже сообщалось, 25 июня началась подача документов на поступление в вузы. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест осталось практически неизменным. Традиционно большое число бюджетных мест (около 2300) предлагает ЛУ.

В Латвийском сельскохозяйственном университете каждый год все бюджетные места заполнены. В этот раз их будет 760. Рижский технический университет предлагает более 3 000 бюджетных мест.

Последние годы абитуриенты регистрируются на учебу через портал latvija.lv.

Фото из Flickr/Sandra Schüler