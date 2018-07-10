Бусулис: не надо осуждать Праздник песни - его надо просто прочувствовать (45)

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Эксклюзив | 10 июля 2018 года, 07:33

Праздник песни и танца объединяет огромное количество самых разных людей, считает певец, музыкант, композитор Интарс Бусулис. В интервью радио Mix FM он отметил, что раньше не очень положительно оценивал это мероприятие, но потом поменял свое мнение. 

"Я участвовал в открытии Праздника песни и танца. Это что-то. Я много думал об этом: сколько денег на это потрачено, надо ли это вообще, можно ли было бы без этого обойтись. Но этот отклик - это один из самых эмоциональных моментов моей жизни. До этого я никогда не участвовал в празднике, не пел перед людьми в народных костюмах. В тот момент я забыл обо всем, что думал и читал до сих пор. Этот праздник просто должен быть. Больше нигде не встречается такое количество людей, коллективов с русскими и латышами, которые все вместе поют, танцуют, радуются жизни, стране. Это уникальное мероприятие, которые не может испортить ни один политик", - сказал Бусулис. 

Напомним, за праздничными мероприятиями в прямом эфире наблюдали примерно 514,117 тыс. человек из Латвии, Великобритании, США, Германии и других стран. Прямые трансляции Латвийского телевидения смотрели люди в 23 странах мира, а на платформе LMT straume - в 61 стране.

Художественный руководитель танцевального представления "Земля Мары" Янис Пурвиньш отметил, что стадион "Даугава", на котором оно проходило, - единственное место в странах Балтии, где можно провести праздник танца такого масштаба - с 18,15 тыс. участников.

Фоторепортаж недели Праздника песни и танца можно посмотреть ЗДЕСЬ

Комментарии 45
Кит1 час назад
Наверно, этот праздник вызывает у латышей чувства патриотизма и единения.. Честно говоря, не мой это праздник, но всегда относился к нему с уважением и пониманием. А в этом году - полное неприятие! 1.дети жили в школах, спали на матраса. Сколько в школе душевых, чтобы всё дети могли 2 раза в сутки помыться? 2. Автобусы, которые заполонили город- старые, ржавые. Довелось видеть старую развалюху, перевозившую детей, где ржавчину прикрыли... дубовыми ветками. Ноу-хау..). 3. Сколько тысяч рижан в Пурвциемсе, Гризинькалнсе и не спали одну ночь до 2 часов, две-до 4-х.Людям утром надо идти на работу и работать!
Не говоря уже о детях, старикам, больных, для которых эти ночи были пяткой. 4.во что обходится этот праздник жизни в такой бедной стране, задуматься всё - таки стоит..
Пробуждает патриотизм-это да...! Но какой-то лицемерный, бутафорский, не имеющий ничего общего с созданием и заботой о людях. Впрочем, лицемерие у нас - это норма (.
4
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Майк1 час назад
Никто не осуждает,а просто считают больных детей и средства,выделенные на этот карнавал.про стройки за безумеые деньги-даже не будем вспоминать.
2
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76801 час назад
Во времена Союза, который различная антисоветская грязь называет совком, прежде заботились о ЛЮДЯХ, обеспечивая их работой, бесплатной медициной, отдыхом, организовывая для всех детей бесплатные лагеря, кружки, в том числе и подобными культурными мероприятиями, опираясь на принципы интернационализма и дружбы трудящихся. Сегодня же, на фоне экономической нищеты, отсутствия качественной медицинской помощи, когда давя на жалость, собирают копейки с мира по нитке, чтобы очередному бедолаге успеть сделать жизненно-необходимую операцию, когда проводится буржуазная политика национализма и ассимиляции, издеваясь уже над детьми, слушать наивного-романтика музыканта о чего-то там единении, просто смешно.
5
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