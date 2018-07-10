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Праздник песни и танца объединяет огромное количество самых разных людей, считает певец, музыкант, композитор Интарс Бусулис. В интервью радио Mix FM он отметил, что раньше не очень положительно оценивал это мероприятие, но потом поменял свое мнение.

"Я участвовал в открытии Праздника песни и танца. Это что-то. Я много думал об этом: сколько денег на это потрачено, надо ли это вообще, можно ли было бы без этого обойтись. Но этот отклик - это один из самых эмоциональных моментов моей жизни. До этого я никогда не участвовал в празднике, не пел перед людьми в народных костюмах. В тот момент я забыл обо всем, что думал и читал до сих пор. Этот праздник просто должен быть. Больше нигде не встречается такое количество людей, коллективов с русскими и латышами, которые все вместе поют, танцуют, радуются жизни, стране. Это уникальное мероприятие, которые не может испортить ни один политик", - сказал Бусулис.

Напомним, за праздничными мероприятиями в прямом эфире наблюдали примерно 514,117 тыс. человек из Латвии, Великобритании, США, Германии и других стран. Прямые трансляции Латвийского телевидения смотрели люди в 23 странах мира, а на платформе LMT straume - в 61 стране.

Художественный руководитель танцевального представления "Земля Мары" Янис Пурвиньш отметил, что стадион "Даугава", на котором оно проходило, - единственное место в странах Балтии, где можно провести праздник танца такого масштаба - с 18,15 тыс. участников.

Фоторепортаж недели Праздника песни и танца можно посмотреть ЗДЕСЬ