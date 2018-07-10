Публицист: у нас умная молодежь, но они не революционеры (13)

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Эксклюзив | 10 июля 2018 года, 09:41

Самый удобный способ получения власти в Латвии - политизация отношений русских и латышей. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист, поэт и переводчик Виктор Авотиньш.

По его словам, политики пользуются этим способом уже 27 лет, а молодежь не в силах сломать эту систему, так как новое поколение не является революционерами.

"Нормальной сельскохозяйственной программы у наших партий нет, поэтому они используют политизацию наших с вами отношений - русских и латышей. Так происходит уже 27 лет. Это удобный способ получения власти. И ничего в этой системе не ломается. Почему ничего не меняется? Потому что наши люди только уезжают отсюда, а не привозя сюда толковые привычки других стран. Считаю, что у нас сейчас тут живет поколение моего возраста, а не толковые люди 30-40 лет. У нас открыты границы, поэтому они заботятся о себе, а не о стране. Но они не безответственные! Это умное поколение, которое думает о себе, своей семье. Но они видят, что власть о них не заботится, поэтому и линяют отсюда. Они не революционеры. Они хотят быть грамотными, у них не такое уж потребительское отношение, как нам может казаться", - считает публицист.

При этом он отметил, что это поколение сможет изменить систему в будущем.

"Нет ничего плохого, если приоритетом человека является он сам — это ведь сложно. Поколение, которое научено рассчитывать только на себя, надеюсь, когда придет к власти, не будет зациклено на чем-то общем, каждый сможет быть тем, кем является, исчезнет двухобщинность. Люди перестанут относиться друг к другу с предвзятостью. Так уже происходит в бытовой жизни, но почему не перенести это в политику? Госязык может оставаться латышским, но жизнь может вестись на обоих язык", - считает Авотиньш.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис 4 июля провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.

Комментарии 13
Домовой2 часа назад
Революционеры? Нет, не нужны революционеры, так как революционеры способны только ломать, но не строить новое. Революционеров мы УЖЕ проходили, они и сечас у власти, сломав ВСЁ старое и не построив ничего нового. А почему? Потому, что в СВОЁ ВРЕМЯ в стране не пришли к власти СОЗИДАТЕЛИ, убрав " революционеров ". Только люди с психологией СОЗИДАТЕЛЕЙ способны создавать что-то новое, полезное, конструктивное. А за 27 лет вырастили не созидателей, а ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, которые предпочитают только готовое. Упустили шанс. Поздно,батенька!
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No Name3 часа назад
Именно такие уроды как ты,латышский язык,и уничтожают в первую очередь!
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> Patriot2 часа назад
Ты уже прибыл на свою хорошо оплачиваемую работу? Работа кипит? ВВП в гору?
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