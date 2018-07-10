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Самый удобный способ получения власти в Латвии - политизация отношений русских и латышей. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист, поэт и переводчик Виктор Авотиньш.

По его словам, политики пользуются этим способом уже 27 лет, а молодежь не в силах сломать эту систему, так как новое поколение не является революционерами.

"Нормальной сельскохозяйственной программы у наших партий нет, поэтому они используют политизацию наших с вами отношений - русских и латышей. Так происходит уже 27 лет. Это удобный способ получения власти. И ничего в этой системе не ломается. Почему ничего не меняется? Потому что наши люди только уезжают отсюда, а не привозя сюда толковые привычки других стран. Считаю, что у нас сейчас тут живет поколение моего возраста, а не толковые люди 30-40 лет. У нас открыты границы, поэтому они заботятся о себе, а не о стране. Но они не безответственные! Это умное поколение, которое думает о себе, своей семье. Но они видят, что власть о них не заботится, поэтому и линяют отсюда. Они не революционеры. Они хотят быть грамотными, у них не такое уж потребительское отношение, как нам может казаться", - считает публицист.

При этом он отметил, что это поколение сможет изменить систему в будущем.

"Нет ничего плохого, если приоритетом человека является он сам — это ведь сложно. Поколение, которое научено рассчитывать только на себя, надеюсь, когда придет к власти, не будет зациклено на чем-то общем, каждый сможет быть тем, кем является, исчезнет двухобщинность. Люди перестанут относиться друг к другу с предвзятостью. Так уже происходит в бытовой жизни, но почему не перенести это в политику? Госязык может оставаться латышским, но жизнь может вестись на обоих язык", - считает Авотиньш.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис 4 июля провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.