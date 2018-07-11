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Мужчина, отдыхавший на днях на Видземском морском побережье, в районе Царникава, стал спасителем тонувшего человека. После того, как ему удалось спасти женщину, он решил поделиться с остальными этой драматичной историей и призвал людей к бдительности на воде.

ВАЖНО! Сегодня мне удалось спасти человека в море (у Царникавы). Женщина боролась за свою жизнь только каких-то 40-60 метров от берега, в глубине, которая была ей по грудь.

Вначале не придал значения ее крикам, по крайней мере сначала они не казались криками о помощи, так как она была недалеко и неглубоко. Когда понял, бросился в воду, добрался до нее, тогда стало ясно, в чем дело - были волны и они ее ритмично сбивали с ног и не давали собраться, а идущее в обратную сторону течение уносило ее глубже в море.

Начали борьбу вместе. В какой-то момент мне показалось, что не удастся. Удалось.

Обращаю внимание, что и наше мелкое море может быть обманчивым. Не надо идти глубоко в море, чтобы возникла угроза для жизни. Будьте мудрыми и осторожными, так как человек находящийся даже неподалеку от берега, может испытать ужасные моменты. Ребенок, даже умеющий плавать, при таких обстоятельствах должен быть под особым присмотром.

Чтобы избежать такой ситуации, надо плыть параллельно берегу, до места, где идущее обратно течение не такое сильное и где удастся вырваться из моря. Главное, без паники и сохранять дыхание.

Спасибо. Может быть эти знания кому-то пригодятся", - написал Мартиньш Вецванагс.

Люди стали благодарить Мартиньша, делиться воспоминаниями из своей жизни, в том числе и трагическими. Также пользователи стали активно делиться информацией, чтобы она дошла до как можно большей аудитории.

Напомним, ранее в интервью радио Baltkom профессиональный инструктор по плаванию и член Латвийской ассоциации спасателей Густавс Залитис рассказал, как вести себя при спасении человека.

"Если у человека, который хочет спасти тонущего, нет возможности бросить ему какой-то предмет, который поможет удержаться на воде, не стоит подплывать близко. Если вы подплывете слишком близко, он вас в этот момент не пожалеет, он будет пытаться изо всех сил выжить сам. Он пытается выжить любой ценой. Независимо от своего образования, жизненного опыта, он не станет думать, что вы – тоже человек, и надо не дать вам тоже утонуть. Вы просто “предмет”. Поэтому без какого-либо обучения поблизости от тонущего человека держаться нельзя”, - сказал Залитис.

В качестве предмета, который можно протянуть или кинуть утопающему, спасатель назвал палку или пустую пластиковую бутылку.

Как сообщалось, недавно с призывом к родителям обратилась одна женщина, муж которой спас тонущего подростка. Элина призвала родителей не отпускать своих детей купаться одних.

"Милые родители, пожалуйста, присматривайте за своими детьми. Не пускайте их, пожалуйста, на реку одних. Только что муж с соседом спасли мальчика лет 10. Будьте, пожалуйста, внимательны к детям, берегите их. Сегодня повезло, что живем рядом у реки и услышали крики о помощи", - написала женщина.

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