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Для ценителей классической музыки Инесса Галанте подготовила особый концерт в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте": 11 августа в Малом зале концертного зала Дзинтари, известного своей идеальной акустикой, патронесса фестиваля, обладательница одного из лучших в мире сопрано и уникальной техники пиано Инесса Галанте выступит с мастером игры на фортепиано из Германии Александром Шмальцем.

На концерте в Юрмале прозвучат оперные арии о любви и лирические музыкальные композиции, исполнение которых позволит всем присутствующим в зрительном зале прочувствовать любовь артистов к зрителям, к музыке и жизни в целом. Тема любви и душевного тепла красной нитью пройдет от песни к песне в этом концерте. Совместное выступление именитых исполнителей уже по достоинству оценила публика Стокгольма, нобелевские лауреаты и королевская семья, сопроводив концерт бурными овациями.

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