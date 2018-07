Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поблагодарил ушедшего в отставку своего британского коллегу Бориса Джонсона за успешное сотрудничество. Напомним, глава британского МИД ушел в отставку в знак протеста против условий Brexit.

"Большое спасибо Борису Джонсону за очень хорошее сотрудничество, которое мы имели во время его пребывания на посту министра иностранных дел Великобритании, особенно на пути развития двусторонних, региональных отношений и безопасности", - написал Ринкевич.

Many thanks to @BorisJohnson for very good cooperation we had during his tenure as UK Foreign Secretary, particularly advancing bilateral, regional and security relations