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Единственное меньшинство, чей голос в Латвии остаётся неуслышанным, это русские. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, доктор политических наук Андрей Бердников.

По его мнению, об этой проблематике в Европе просто не знают.

"Тут можно на Европу сто раз обижаться, обвинять в двойных стандартах, но я сталкиваюсь с тем, что её [проблематику – Ред] просто не знают. А если бы знали действительно, как здесь происходит, к ней бы могло быть другое отношение", - заявил эксперт.

По его словам, европейские жители считают, что именно русские в Латвии притесняют латышей.

"Я считаю, что в Латвии слышат практически все меньшинства, кроме русских. Здесь уникальная ситуация, […] потому что люди не знают, что в Европе есть институт безгражданства. За рубежом образ того, что у нас происходит в обществе, строится на том, что как раз-таки русские обижают латышей. То есть русские обслуживают интересы России, а латыши реально могут потерять свой язык. И, в общем-то, угнетаемым меньшинством является латышское, а не русское, и латышские политики это очень успешно доносят. И дело здесь не только в двойных стандартах, но и в том, что ситуацию попросту не знают. Я с этим сталкивался много раз. Рассказываешь, как на самом деле обстоят дела, а многие удивляются", - сказал Бердников.

Политолог указал, что крымские события 2014 года могут успешно использовать обе стороны.

"Но сейчас, на волне "посткрымского синдрома", русским открылось ещё больше возможностей пролоббировать свои интересы, потому что страх, что местных русских будут использовать в интересах восточного соседа, продолжает существовать на западе. "Нас зажимают, и поэтому мы не чувствуем принадлежность к Латвии". … Это очень благоприятное поле, чтобы продвигать эту идею. Но, к сожалению, сделать эффективно это не получается. Я бы сказал даже наоборот, что эту посткрымскую ситуацию национальное объединение использует эффективнее, чем русские, для того, чтобы закрутить гайки", - указал Бердников.