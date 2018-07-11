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Четвертая мировая война уже идет, и это гибридная война. Об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" радио Baltkom сказал российский политический технолог, публицист Станислав Белковский, добавивший, что главными игроками противостояния являются Россия и страны Запада.

"Третья мировая война уже была — это была холодная война. Ее Советский союз проиграл, прежде всего в силу коммунистической идеологии, а потом уже по экономическим причинам. Поэтому, возможно, надо говорить о четвертой мировой войне, но ее не будет, потому что она уже идет — это гибридная война, в которой Россия играет против стран Запада. Это и есть четвертая мировая война", - считает политолог.

Он признал, что термин "война" не стоит воспринимать в старом измерении, это слово приобрело новое значение.

"Это не такая война, как Первая или Вторая мировая, это современная война, которая предполагает использование гибридных методов, скорее полицейских спецопераций, чем задействование регулярных войск и совершенно не требующая формального объявления войны", - сказал Белковский.

фото: evening-kazan.ru