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Чемпионат мира по футболу никак не улучшит имидж России на политической арене. Об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" радио Baltkom сказал российский политический технолог, публицист Станислав Белковский

"Имидж России в политическом плане ЧМ-2018 не улучшит. Поскольку противоречия России с евроатлантическим миром являются фундаментальными. Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом. Никаких путей урегулирования кризиса на Украине не видно. Так называемые минские соглашения, к соблюдению которых все призывают, являются фейком и блефом, что является не секретом для всех участников этих соглашений, просто они боятся в этом признаться публично. Себе самим они в этом давно признались. Я думаю, что никаких политических прорывов в связи с чемпионатом мира по футболу не будет", - считает публицист.

Футбольный праздник на этой неделе завершается. До конца ЧМ-2018 остается всего несколько дней, в течение которых будут сыграны последние два матча – матч за третье место и финал. Но уже многие наблюдатели допускают, что чемпионат мира по футболу меняет международный имидж России.

Недавно глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал, что первенство планеты по футболу благоприятно отражается на международном имидже России.

По словам Инфантино, Россия — "гостеприимная страна», на улицах городов которой спортивный праздник отмечают вместе футбольные болельщики из разных стран.

"Это большой праздник для России и всего мира. Благодарю всех жителей России за то, что вы принимаете всех нас", — поблагодарил он.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что проходящим в России фантастическим праздником футбола восхищается весь мир.

фото evening-kazan.ru