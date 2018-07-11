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Депутаты Сейма должны сами думать о том, как им добираться до рабочего места и где жить. Об этом с интервью радио Baltkom сказала предприниматель, бывший министр внутренних дел и обороны, экс-депутат Сейма Линда Мурниеце, комментируя проверки KNAB использования депутатами компенсаций на транспорт и проживание.

По ее словам, они получают достаточно высокие зарплаты, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

"Хочешь быть депутатом — сам думай про свой бензин, жилье. Так же, как об этом думают все остальные. Раньше были компенсации за участие в комиссиях. Слава Богу их отменили, а то депутаты умудрялись одновременно на пять заседаний комиссий зайти, подписаться, получить деньги за это. Пока какие-то компенсации будут, люди будут искать способы их получить", - считает она.

Как ранее сообщила газета Neatkarīgā rīta avīze, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало масштабную проверку использования служебного горючего депутатами Сейма.

Официально бюро по этому вопросу информации не предоставляет, но из достоверных источников известно, что сотрудники бюро изучают документы многих депутатов, на основе которых выплачивались компенсации за транспортные расходы.