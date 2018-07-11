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Пользователи соцсети под впечатлением от Праздника песни и танца, когда тысячи людей испытали невероятные эмоции "торжества духа латышского народа", продолжают дискутировать по поводу того, в что будет после праздника, а именно как свою сплоченность продемонстрирует латвийский народ в более ответственный момент, такой, как выборы в Сейм.

"Комментарий в кругу семьи: "Смотри, сидят все сейчас, слезы в глазах, а осенью хотя бы на выборы притащились!", - пишет пользователь Янис Терешко.

Komentāriņš ģimenes lokā: "Lūk, sēž te tagad visi, asaras acīs, bet rudenī būtu vismaz uz vēlēšanām aizvilkušies!" #DzSv — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 8 июля 2018 г.

"И такие речи не только в одной семье:)", - пишет депутат Сейма Вейко Сполитис.

"Интересно было бы провести опрос, сколько из танцоров и певцов вообще политически активных людей и принимают ли они участие в выборах. Результаты могут сильно огорчить", - пишет пользовательница Ренате.

"Праздник песни - превосходное мероприятие! Почему бы 6 октября Kāpēc не может быть всеобщие праздники ваыборов? Мы являемся праздничным народом, который на самом деле умеет праздновать и радоваться! И когда еще необходимо хорошее настроение и позитивное мышление, как не в день выборов!, - пишет пользователь под ником "Знаю, сделал выбор".

"Нам надо перестать стыдиться - пусть называют нас ксенофобами, расистами, русофобами! Мы не отдадим Латвию ни одному! Ни русским, ни награм, ни исламистам, ни марксистам", - пишет пользователь "GaumīgsJoks".

А пользователь под ником Робинатор, призывает не смешивать культуру и политику.

"Какая связь Праздника песни с политикой? Можно хотя бы в такой момент не копошиться в мусоре, а наслаждаться культурой!", - написал пользователь.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!