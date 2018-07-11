Соцсеть: поют песни и слезы на глазах, а пойдут ли на выборы "спасать Латвию"? (58)

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Эксклюзив | 11 июля 2018 года, 19:54

Пользователи соцсети под впечатлением от Праздника песни и танца, когда тысячи людей испытали невероятные эмоции "торжества духа латышского народа", продолжают дискутировать по поводу того, в что будет после праздника, а именно как свою сплоченность продемонстрирует латвийский народ в более ответственный момент, такой, как выборы в Сейм.

"Комментарий в кругу семьи: "Смотри, сидят все сейчас, слезы в глазах, а осенью хотя бы на выборы притащились!", - пишет пользователь Янис Терешко.

"И такие речи не только в одной семье:)", - пишет депутат Сейма Вейко Сполитис.

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"Интересно было бы провести опрос, сколько из танцоров и певцов вообще политически активных людей и принимают ли они участие в выборах. Результаты могут сильно огорчить", - пишет пользовательница Ренате.

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"Праздник песни - превосходное мероприятие! Почему бы 6 октября Kāpēc не может быть всеобщие праздники ваыборов? Мы являемся праздничным народом, который на самом деле умеет праздновать и радоваться! И когда еще необходимо хорошее настроение и позитивное мышление, как не в день выборов!, - пишет пользователь под ником "Знаю, сделал выбор".

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"Нам надо перестать стыдиться - пусть называют нас ксенофобами, расистами, русофобами! Мы не отдадим Латвию ни одному! Ни русским, ни награм, ни исламистам, ни марксистам", - пишет пользователь "GaumīgsJoks".

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А пользователь под ником Робинатор, призывает не смешивать культуру и политику.

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"Какая связь Праздника песни с политикой? Можно хотя бы в такой момент не копошиться в мусоре, а наслаждаться культурой!", - написал пользователь.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!

Комментарии 58
Агр21 час назад
Спели, станцевали и обратно из "независимой" на заработки уехали.
2
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Не все так плохо21 час назад
Хоть один адекватный, но нашёлся.
Хотя... справедливости ради, праздник был политизирован уже до своего открытия.
4
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Alex21 час назад
Ну посмотрим осенью ,на выборах,что латыши выберут ...надеюсь не эмоции гала-концертов ,а своё ( и наше ) какое-то приемлемое будующее ...а то путь камикадзе уже утомил ...
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