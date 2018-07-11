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Несмотря на то, что границу Латвии часто сравнивают с эстонской, наша более модернизирована. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказали представители Службы госдоходов (СГД) Дайнис Пакалнс и Артур Коваленко.

"Эстония сейчас занимаются очень серьезной модернизацией своей границы с Россией. Но, несмотря на то, что нас часто сравнивают с эстонскими коллегами, я могу сказать, что мы уже давным-давно впереди них. На данный момент Эстония только оборудует свои пункты пропуска стационарными рентгенами и оборудованием для сканирования, а у нас все таможенные пункты на восточной границы оснащены такими устройствами уже больше года. В этом направлении Латвия минимум на полтора или два года опережает Эстонию", - указал эксперт.

Пакалнс также отметил, что наша граница преуспевает в кинологии.

"Мы прогрессируем не только в этой сфере, но и в сфере кинологии. У нас тоже есть собаки, которые ищут сигареты, но делают это лучше эстонских ", - заявил он.

Эксперты высказались об изменениях в информационной системе латвийской таможни.

"Здесь можно сказать и об изменениях в информационной системе нашей таможни. Появилась система Customs Declaration Processing System – MDAS. Мы изменили систему в 2014 году и весь импорт, который Латвия оформляла на таможенных пунктах, теперь оформляется в электронном виде. Клиент может подавать декларацию электронно, не переходя таможенным пункт. Делается это быстро, в один подход. Работает эта система уже 4 года. Плюс таможенный контроль отделён от документального", - рассказали представители СГД.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš