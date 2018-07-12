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В любом обществе есть индивиды, которые ставят себя вне закона, но подозревать всех поголовно в преступном умысле тоже неверно, cказал в интервью радио Baltkom глава общества юристов Айвар Боровков. Он также подчеркнул, что все проблемы правовой системы латвийского общества в том, что люди не умеют договариваться.

"Индивиды, которые считают себя ненаказуемыми, считают, что они могут нарушить закон и им за это ничего не будет есть в любом обществе. Но все равно организацию жизни правовыми нормами не надо ориентировать на правонарушителей и держать в подозрении все общество, что дескать они что-то задумали и при первой возможности будут нарушать, это неправильно", - считает Боровков.

Глава Общества юристов также полагает, что проблема латвийского общества в том, что люди не умеют договариваться.

"Многие беды от того, что люди не разговаривают. Вместо того, чтобы говорить - пишут жалобу. Вместо того, чтобы договариваться, пытаются составить протокол. А ведь есть ситуации, когда необходимо просто поговорить", - считает глава общества юристов.

В качестве примера Боровков привел ситуацию времен Атмоды.

"Я в те времена как-то был на концерте на переполненной зрителями Огрской эстраде. На сцену вышел начальник Огрской милиции, как сейчас помню, в белой рубашке, и сказал: "Я единственный милиционер здесь, будьте добры, помогите мне, не нарушайте закон, иначе я один не справлюсь". И все! Был порядок", - сказал глава общества юристов.