Глава общества юристов назвал причину бед Латвии (14)

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Эксклюзив | 12 июля 2018 года, 07:48

В любом обществе есть индивиды, которые ставят себя вне закона, но подозревать всех поголовно в преступном умысле тоже неверно, cказал в интервью радио Baltkom глава общества юристов Айвар Боровков. Он также подчеркнул, что все проблемы правовой системы латвийского общества в том, что люди не умеют договариваться.

"Индивиды, которые считают себя ненаказуемыми, считают, что они могут нарушить закон и им за это ничего не будет есть в любом обществе. Но все равно организацию жизни правовыми нормами не надо ориентировать на правонарушителей и держать в подозрении все общество, что дескать они что-то задумали и при первой возможности будут нарушать, это неправильно", - считает Боровков.

Глава Общества юристов также полагает, что проблема латвийского общества в том, что люди не умеют договариваться.

"Многие беды от того, что люди не разговаривают. Вместо того, чтобы говорить - пишут жалобу. Вместо того, чтобы договариваться, пытаются составить протокол. А ведь есть ситуации, когда необходимо просто поговорить", - считает глава общества юристов.

В качестве примера Боровков привел ситуацию времен Атмоды.

"Я в те времена как-то был на концерте на переполненной зрителями Огрской эстраде. На сцену вышел начальник Огрской милиции, как сейчас помню, в белой рубашке, и сказал: "Я единственный милиционер здесь, будьте добры, помогите мне, не нарушайте закон, иначе я один не справлюсь". И все! Был порядок", - сказал глава общества юристов.

Комментарии 14
Alex 9 часов назад
О каких бедах юрист гутарит в масштабах страны ,так и не понял.Видимо что-то узкопрофессиональное. Вряд ли его "рецепт" поможет вернуть 300-400.000 латвийцев ,они что ,не смогли с кем то договориться ? Не поможет оживить экономику,заморозить налоги ,разобраться с медициной и образованием.Нет сторон переговоров !Есть "избранные" титулы ,превратившие власть в свой клуб по интересам...
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Sedna 9 часов назад
Индивиды, которые считают себя ненаказуемыми,-----------------------------------------------------------

Индивиды, которые считают себя ненаказуемыми, полагают, что они ИЗБРАННЫЕ.
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Как бы и прав 9 часов назад
Но для юриста - чушь несёт, законы настолько корявые, что многим из них невозможно следовать.
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