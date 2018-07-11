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Такие СМИ как Russia Today не предлагают своему читателю интервью с оппозиционными политиками в РФ, что не способствует созданию объективной картины. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург.

"RT - удачный концепт, но журналистикой они не занимаются. Говорить об опасности с их стороны по отношению к Западу мы не можем, но вопрос журналистики заключается в том, чтобы сформировать какое-то мнение. RT не предлагают интервью с тем же Навальным и другими оппозиционерами. Это просто не журналистика", - заявил он.

По словам гендиректора Deutsche Welle, настоящая журналистика не может основываться на эмоциях и слухах.

"Дело в том, что я не думаю о пропаганде и анти-пропаганде. Я считаю правильной серьезную и хорошую журналистику. Журналистика — это когда работают с фактами, а не с эмоциями и слухами. Журналистика должна основываться на фактах. Очень важно отделять новость от мнения и комментариев. Скандальные искаженные новости — это неправильный путь. Это не то, что Deutsche Welle делает", - указал Петер Лимбург.