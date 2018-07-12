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На фото: Глава минобороны Латвии Раймонд Бергманис, премьер Канады Джастин Трюдо и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения Адажи

Латвия должна вкладывать в оборону страны и систему коллективной безопасности не 2% от ВВП, как сейчас, а стремиться увеличить финансирование до 2,5% от ВВП, считает глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Министр отправился вместе c президентом Латвии на саммит НАТО в Брюсселе. Напомним, на встречу представителей альянса прибыл и американский лидер Дональд Трамп, который потребовал от стран НАТО немедленно поднять расходы на оборону.

"Посещение военной базы в Адажи и саммита НАТО усилили мою уверенность в том, что Латвия должна продолжать увеличивать вклад в развитие оборонной мощи в 2,5% от ВВП, что во-первых в интересах нашей собственной безопасности, а во-вторых будет хорошим сигналом для друзей, а также наших врагов", - написал Ринкевич в своем аккаунте в Twitter.

Vakardienas Ādažu bāzes apmeklējums un šīsdienas NATO samits manī stiprina pārliecību, ka Latvijai jāturpina palielināt ieguldījums aizsardzības spēju attīstībā ~2,5% no IKP, tas vispirms jau ir mūsu pašu drošības interesēs un būs labs signāls gan draugiem, gan naidniekiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 11 июля 2018 г.

Напомним, американский президент Дональд Трамп считает, что большинство государств НАТО должны больше инвестировать в собственную безопасность и совместную коллективную оборону.

Между тем, Латвийское телевидение сообщило, какие из стран-членов НАТО нарушают финансовую дисциплину. Так, судя по инфографике ЛТВ, страны Балтии "вписываются" в необходимые 2% от ВВП.

Так, в частности Латвии, выполняя требование о 2%, вносит в общий бюджет Североатлантического альянса 540 миллионов евро в год. Тогда как, например, Канада, премьер которой накануне побывал в Латвии с визитом, вкладывает в коллективную безопасность лишь 1,3%.

Также в "черном списке" находятся Франция, Германия, Норвегия и Италия.

Лидером вложений является США, которые ежегодно отчисляют на эти цели 3,57% от ВВП или 540 миллиардов евро.