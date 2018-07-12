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Рижанка Инара Балоде, работающая в школе, в социальной сети Facebook, разместила пост, где описывает свою жизнь в советское время. По словам Инары, она не может вспомнить, чтобы тогда запрещали учиться на латышском языке. По словам женщины, "оккупация может сидеть только в больных мозгах".

Публикация вызвала большой резонанс, ею поделились и прокомментировали сотни людей.

Портал Mixnews публикует рассказ в переводе на русский язык и в полном объеме.

Оккупация власти.

Гадко читать этот выдуманный и навязываемый национальными нациками кошмар.

Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала.

Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической).

Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно знаю русский и английский, бесплатно окончила в то время консерваторию (факультет музыкальной академии по фортепьяно).

Политики, вы окончательно свихнулись с этим упрямым вдалбливанием термина оккупация в мозг людей, надеясь получить себе политические бонусы.

Также, подпитывая одноязычие в стране, хотите вырастить послушный и глупый электорат, слуг латинских букв, которые будут послушно петь и танцевать перед вами, восхваляя национальную идею.

Но мир не является и не может быть однородным и навечно однородной массой в лаптях.

"Оккупация" может сидеть только в больных мозгах. Я во время того "режима" родилась и не было никакой оккупации. Сейчас нужно быть лояльным к стране — новой власти.

Теперь другой, но тоже своего рода режим: еще больше бюрократии и надзора, больше "советов", которые нельзя не исполнить, фактический запрет русского языка под лозунгом "оккупация" — чистого вида иезуитство крестоносцев и лицемерие.

Эта ваша политика уже многим надоела и раздражает, получите совершенно обратное со своим подстрекательством с этим термином "оккупация".

У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины.

Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование, и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя "оккупацию", уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, а может быть и больше народа страны в добровольное изгнание, а сами живете за счет денежных знаков мировой архитектуры в кошельках.

Между прочим, русский рубль был более стабильным, на копейки можно было многое себе позволить, чего сейчас нельзя за центы.

А потому, что одно, то и другое является "оккупацией".

Фото: pexels.com