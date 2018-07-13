Эксклюзив |

Более чем в 30 странах мира, в том числе и в ЮАР, имеется хотя бы одна школа для латвийских детей. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента политических инициатив и развития Гунта Арая.

"Эти школы не являются формальным учебным заведением. Это инициатива родителей. Такие инициативы существуют более чем в 30 странах мира, где функционирует, как минимум одна такая школа. В этом году, например, родители основали школу в Южно-Африканской Республике, где живут 15 латышей. Количество детей в школах диаспоры зависит от числа жителей латвийского происхождения. Есть школы в которых обучается 45 детей, может быть даже 50. Есть где 212. Это очень индивидуально", - сказала Арая.

По словам заместитель госсекретаря, идёт разработка специальных уровней знаний латышского языка для того, чтобы школьные программы соответствовали нашим образовательным стандартам.

"Мы всё учитываем. Для детей разрабатываются специальные уровни знаний латышского языка, как и для взрослых. Это соответствует стандартам Европы. Есть уровни A1, A2, B1, B2, C1, C2, но с некоторыми особенностями, которые также принимаются во внимания, поскольку это не взрослый человек, а ребёнок. И если мы будем знать, что у ребенка уровень А2, то с помощью дополнительных заданий или уроков, ему можно будет помочь лучше интегрироваться в латвийской школе", - отметила Гунта Арая.