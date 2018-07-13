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Вполне вероятно, что на встрече глав России и США может быть достигнута договоренность о сферах влияния на мировой арене, сказал в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom международный журналист, путешественник Леонид Рагозин.

Таким образом он прокомментировал опасения некоторых наблюдателей по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, где может быть достигнута договоренность о сферах влияния, наподобие пакта Молотова-Рибентропа.

Он отметил, что Трамп, например, не против того, что Крым можно признать российским.

"Я думаю, что это больше зависит от расстановки сил в администрации Трампа и от способности американского конгресса и общества этому противостоять. У самого Трампа сдерживающих элементов по этому поводу нет. Я думаю, что ему глубоко наплевать и на страны Балтии, и на Украину, да, честно говоря, и на интересы самих же Соединенных Штатов. Ему интересно только одно - мобилизация его сторонников в США", - считает журналист.

Рогозин уверен, что если Трамп увидит для себя выгоду, то может пойти на уступки по любым вопросам.