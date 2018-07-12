"Хватит позорить Латвию!": активисты хотят запретить Вейонису говорить на английском (30)
Некий активист пытается зарегистрировать на портале Manabals.lv инициативу, запрещающую президенту Латвии Раймонду Вейонису говорить на английском языке.
Автор "инициативы" Янис Сондарс, позиционирующий себя политическим активистом и интернет-провокатором, признает, что инициативу вряд ли зарегистрируют, но несмотря на доли иронии в этой инициативе, дело на самом деле очень серьезное.
"Каждый раз, когда президент выступает, каждому члену латвийского общества надо опасаться, а не будет ли так, как раньше? Хватит позорить Латвию - этому и другим президентам надо знать язык, либо пользоваться услугами переводчика", - сказано в инициативе.
Но своей публикацией в Facebook Сондорс вызвал среди пользователей соцсети Facebook дискуссию о том, должен ли лидер страны, который часто, в силу своих полномочий, выступает публично, в том числе на зарубежной арене.
По словам автора "инициативы", положительным эффектом от такой инициативы станет то, что впредь Латвия не будет опозорена в присутствии представителей других стран.
Многие пользователи согласны, что недопустимо, когда жителям Латвии приходится стыдиться за уровень владения английским языком высокопоставленным лицом Латвии.
Стоит отметить, что в эти дни глава государства принимает участие в саммите НАТО в Брюсселе, куда съехались главы стран-участниц Североатлантического альянса, а также президент США Дональд Трамп. Как отмечают СМИ, Вейонису приходится общаться на английском не только на офицальных мероприятиях, но и в кулуарах саммита.
Как сообщалось, уровень владения президентом Латвии английским языком не раз вызывал волну критики жителей Латвии. В частности, люди высмеивали выступление Вейониса в Белом доме перед президентом США Дональдом Трампом в апреле 2018 года.
А ранее пользователи Twitter потешались и комментировали напутственную речь Раймонда Вейониса латвийским спортсменам на английском языке в Пхенчхане в феврале 2018 года.
Недовольство выражается в разной степени - от сожаления, что президент не воспользовался услугами переводчика до возмущения, что первое лицо государства снова позорит свою страну.
Фото: president.lv