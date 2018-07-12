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Некий активист пытается зарегистрировать на портале Manabals.lv инициативу, запрещающую президенту Латвии Раймонду Вейонису говорить на английском языке.

Автор "инициативы" Янис Сондарс, позиционирующий себя политическим активистом и интернет-провокатором, признает, что инициативу вряд ли зарегистрируют, но несмотря на доли иронии в этой инициативе, дело на самом деле очень серьезное.

"Каждый раз, когда президент выступает, каждому члену латвийского общества надо опасаться, а не будет ли так, как раньше? Хватит позорить Латвию - этому и другим президентам надо знать язык, либо пользоваться услугами переводчика", - сказано в инициативе.

Но своей публикацией в Facebook Сондорс вызвал среди пользователей соцсети Facebook дискуссию о том, должен ли лидер страны, который часто, в силу своих полномочий, выступает публично, в том числе на зарубежной арене.

По словам автора "инициативы", положительным эффектом от такой инициативы станет то, что впредь Латвия не будет опозорена в присутствии представителей других стран.

Многие пользователи согласны, что недопустимо, когда жителям Латвии приходится стыдиться за уровень владения английским языком высокопоставленным лицом Латвии.

Стоит отметить, что в эти дни глава государства принимает участие в саммите НАТО в Брюсселе, куда съехались главы стран-участниц Североатлантического альянса, а также президент США Дональд Трамп. Как отмечают СМИ, Вейонису приходится общаться на английском не только на офицальных мероприятиях, но и в кулуарах саммита.

Как сообщалось, уровень владения президентом Латвии английским языком не раз вызывал волну критики жителей Латвии. В частности, люди высмеивали выступление Вейониса в Белом доме перед президентом США Дональдом Трампом в апреле 2018 года.

А ранее пользователи Twitter потешались и комментировали напутственную речь Раймонда Вейониса латвийским спортсменам на английском языке в Пхенчхане в феврале 2018 года.

Недовольство выражается в разной степени - от сожаления, что президент не воспользовался услугами переводчика до возмущения, что первое лицо государства снова позорит свою страну.

Фото: president.lv