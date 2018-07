Эксклюзив |

Латвийский публицист Отто Озолс призвал Министерство иностранных дел Латвии и представительство Еврокомиссии в Латвии дать объяснения странному поведению виднейшего европейского политика, главы Еврокомиссии Жана Клода Юнкера на саммите НАТО в Брюсселе.

"Очень надеюсь, что наш МИД и представительство ЕК в Риге незамедлительно пояснят, что именно случилось с руководителем ЕК?!", - написал публицист в своем аккаунте в Twitter, сопроводив запись видеосюжетом из Бельгии.

Ļoti ceru, ka mūsu @Arlietas un @EP_Riga nekavējoties paskaidros, kas tieši ir noticis ar EK vadītāju?! https://t.co/Ln7qCwYlo1 — Otto Ozols (@OttoOzols) July 12, 2018

Отто Озолс напомнил о неприятных эпизодах "с пьяным" Юнкером в Риге, Риме и Брюсселе.

The president of the European Commission, Jean-Claude Juncker. Drunk - 3 episodes. Rīga, Rome, Brussels.

People in normal societies who like to drink a lot of alcohol are not allowed to drive cars, but this kind of person runs the European Commission at the highest level of EU. pic.twitter.com/xuqkhgaaMm — Otto Ozols (@OttoOzols) July 12, 2018

Публицист Бен Латковскис тоже возмущен поведением руководителя ЕК.

"С каждым алкоголиком может случиться подобное. Но если этот алконавт знает, что завтра ему надо принять участие в саммите НАТО, где будут 29 руководителей государств, а он накануне не может собраться, чтобы на следующий день на встречу не прийти пьяным, трясущимся, то многим ясно, что это уже обычное бесстыдство", - пишет Латковскис.

Katram alkoholiķim var gadīties plosts. Bet, ja šis alkonauts zina, ka rīt viņam jāpiedalās NATO samitā, kur būs 29 valstu vadītāji, bet viņš iepriekšējā dienā nevar saņemties, lai uz tikšanos ierastos kaut pohains, tricelīgs, bet daudzmaz skaidrā, tad tā jau prasta nekaunība. — Bens Latkovskis (@BensLatkovskis) July 12, 2018

"Алкоголик, Юнкер, прекрасно характеризует то, в каком состоянии сейчас находится Европейский Союз", - написал пользователь под ником Нодус Гордиус.

Alkoholiķis, Junkers, lieliski raksturo to, kādā stāvoklī patreiz atrodas Eiropas Savienība. https://t.co/sB6Zx3tdPr — Nodus Gordius (@Nodusgordius) July 12, 2018

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратил на себя внимания СМИ из-за странной походки. Во время ужина саммита НАТО в Брюсселе он ходил шатаясь и вынужден был полагаться на помощь мировых лидеров.

"Мягко говоря, он выглядел не лучшим образом", - отметил польский телеканал Polsatnews, опубликовав видео.

На видео видно, как Юнкер несколько раз спотыкается, тяжело ходит, несколько раз теряет равновесие.

В определенный момент президент Еврокомиссии пошатнулся настолько, что его придержали под руки президент Финляндии и Украины. Помогал ему и премьер Нидерландов Марк Рютте и другие лидеры.

Премьер Британии Тереза Мэй при этом загадочно улыбалась, пишет портал segodnya.ua.

Несмотря на то что своим поведением Жан-Клод Юнкер напоминал нетрезвого человека, на что обратили внимание многочисленные интернет-пользователи, сам политик настаивал, что у него радикулит, который порой влияет на координацию движений.

В офисе Юнкера не стали комментировать поведение своего руководителя, заявив, что это личный вопрос.

Между тем, издание Voice of Europe на своей странице в Facebook назвало вещи своими именами.

"Лидер ЕС снова пьян, но на языке ЕС они называют это "болью в спине",- написано в статусе издания.

Между тем, пользователи соцсетей выражают возмущение такому поведению видного политика ЕС.

Jean-Claude Juncker, so drunk he can barely stand. The people of Europe deserve better than this. pic.twitter.com/Lfav94WFO5 — Jimmy's coming home (@JimmySecUK) July 12, 2018

Напомним, ни один саммит Еврокомиссии не обходится без разговоров о том, над кем подшутил, кого поцеловал, страстно обнял или пошлепал по плечу Жан-Клод Юнкер. По свидетельству бельгийских СМИ, развязность в поведении была присуща ему всегда — и не только в отношении помощников, но и при общении с коллегами-политиками.

Так, в мае 2015 года на саммите в Риге Юнкер в шутку назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "диктатором" и после рукопожатия отвесил ему пощечину.