"Пьян или радикулит?": МИД Латвии просят объяснить поведение Юнкера (7)

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Эксклюзив | 13 июля 2018 года, 07:11

Латвийский публицист Отто Озолс призвал Министерство иностранных дел Латвии и представительство Еврокомиссии в Латвии дать объяснения странному поведению виднейшего европейского политика, главы Еврокомиссии Жана Клода Юнкера на саммите НАТО в Брюсселе.

"Очень надеюсь, что наш МИД и представительство ЕК в Риге незамедлительно пояснят, что именно случилось с руководителем ЕК?!", - написал публицист в своем аккаунте в Twitter, сопроводив запись видеосюжетом из Бельгии.

Отто Озолс напомнил о неприятных эпизодах "с пьяным" Юнкером в Риге, Риме и Брюсселе.

Публицист Бен Латковскис тоже возмущен поведением руководителя ЕК.

"С каждым алкоголиком может случиться подобное. Но если этот алконавт знает, что завтра ему надо принять участие в саммите НАТО, где будут 29 руководителей государств, а он накануне не может собраться, чтобы на следующий день на встречу не прийти пьяным, трясущимся, то многим ясно, что это уже обычное бесстыдство", - пишет Латковскис.

"Алкоголик, Юнкер, прекрасно характеризует то, в каком состоянии сейчас находится Европейский Союз", - написал пользователь под ником Нодус Гордиус.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратил на себя внимания СМИ из-за странной походки. Во время ужина саммита НАТО в Брюсселе он ходил шатаясь и вынужден был полагаться на помощь мировых лидеров.

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"Мягко говоря, он выглядел не лучшим образом", - отметил польский телеканал Polsatnews, опубликовав видео.

На видео видно, как Юнкер несколько раз спотыкается, тяжело ходит, несколько раз теряет равновесие.

В определенный момент президент Еврокомиссии пошатнулся настолько, что его придержали под руки президент Финляндии и Украины. Помогал ему и премьер Нидерландов Марк Рютте и другие лидеры.

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Премьер Британии Тереза Мэй при этом загадочно улыбалась, пишет портал segodnya.ua.

Несмотря на то что своим поведением Жан-Клод Юнкер напоминал нетрезвого человека, на что обратили внимание многочисленные интернет-пользователи, сам политик настаивал, что у него радикулит, который порой влияет на координацию движений.

В офисе Юнкера не стали комментировать поведение своего руководителя, заявив, что это личный вопрос.

Между тем, издание Voice of Europe на своей странице в Facebook назвало вещи своими именами.

"Лидер ЕС снова пьян, но на языке ЕС они называют это "болью в спине",- написано в статусе издания.

Между тем, пользователи соцсетей выражают возмущение такому поведению видного политика ЕС.

Напомним, ни один саммит Еврокомиссии не обходится без разговоров о том, над кем подшутил, кого поцеловал, страстно обнял или пошлепал по плечу Жан-Клод Юнкер. По свидетельству бельгийских СМИ, развязность в поведении была присуща ему всегда — и не только в отношении помощников, но и при общении с коллегами-политиками.

Так, в мае 2015 года на саммите в Риге Юнкер в шутку назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "диктатором" и после рукопожатия отвесил ему пощечину.

Комментарии 7
22 минуты назад
Не надо ходить рядом с Потрошенко!Запишите-ПОПАЛ ПОД ВЫХЛОП!
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Я пью мне всё мало...31 минуту назад
А чё,жить нужно в кайф,Юнкер известный бухарик и ни в чём себе не отказывает.Плевать он хотел на это зтикет-шметикеты,не то что вся остальная чопорная шушера с напускными манерами.
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Чекушка.14 минуты назад
Ну бухает и что?Зато он один может понять что наш президент сказал по английски.
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